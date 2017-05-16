歷經56天國外航程 敦睦艦隊今返國門
2017-05-16 13:18
敦睦艦隊返抵國門，軍方在碼頭相迎。（圖：國防部青年日報提供）。
〔記者羅添斌／台北報導〕海軍106年敦睦遠航訓練支隊在歷經長達56天的國外航行訓練後，於今日上午依計畫順利完成敦睦邦誼及宣慰僑胞的任務，返抵國門。
海軍敦睦遠航在近10年間，曾分別到訪過新加坡，馬來西亞及印尼等非邦交國，至於今年有無到訪相關非邦交國，軍方則是不做評論。
據指出，今年敦睦艦隊曾到訪所羅門群島，馬紹爾群島及帛琉等邦交國，受到地國政府及僑胞熱烈歡迎。
敦睦遠航訓練是海軍的一項優良傳統，自民國55年開始迄今，主要目的在執行官校應屆畢業生航行訓練，今年支隊是由磐石軍艦、西寧軍艦及張騫軍艦共同編成，讓畢業生將在校所學之理論基礎與艦艇實務能夠相互印證。
海軍司令部上午指出，本次航訓期間，除完成既定任務外，在各納編艦航行時，進行各項戰備訓練；同時支隊為官兵策劃一系列的文康活動，讓全體官、士、生、兵，在執行航訓任務期間，能保持高昂的士氣與戰力。
海軍指出，敦睦遠航訓練任務主要在提升支隊官兵遠航作戰能力，並讓官校應屆畢業學生，藉由遠航期間艦上各項武器裝備及課目的操演訓練，提昇官兵學生的本職專長；另支隊所到之處，受到僑胞熱烈歡迎，藉參訪互動的過程，凝聚僑胞情誼，圓滿達成本次敦睦任務。
今年敦睦艦隊的海軍磐石軍艦。（圖：國防部青年日報提供）。
敦睦艦隊之張騫號軍艦（圖：國防部青年日報提供）。
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