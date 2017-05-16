中國用一帶一路封殺新南向？ 綠委：兩者獨立不相干

民進黨立委王定宇認為，中國的一帶一路與蔡政府的新南向政策兩者不相干。（記者鄭鴻達攝）

2017-05-16 13:17

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中國與越南政府利用「一帶一路」論壇期間簽署中越聯合公報，被部分媒體解讀為是在封殺「新南向政策」；民進黨立委莊瑞雄認為，這兩者是不一樣的東西：立委王定宇則表示，新南向並非要與任何國家敵對、競爭，兩者是獨立且不相干的議題。

中國利用辦理一帶一路論壇的期間，與越南簽署聯合公報，國內部分媒體以報導中國涉台人士說法的方式，解讀為此舉是在封殺蔡英文政府所推動的「新南向政策」，旨在要透過發展一帶一路時與東南亞各國合作，要將蔡政府於此的國際、經濟空間全部封死。

立委黃偉哲指出，新南向並未挑戰到政治層面，許多新南向的國家是承認一中且與中國友邦交，簽署公報、聲明對新南向應無明顯、立即的影響，且許多歐洲國家去絕簽署聲明對一帶一路表示質疑，新南向還是要繼續推動，重點在於為台商帶來商機、讓台灣被聽見。

立委王定宇表示，一帶一路本就分為海路及陸路，且在蔡政府執政前即提出，新南向並非是要與任何國家競爭、敵對，兩者並無相互違背，是不相干的議題，並非像幼稚園小朋友一樣，若和誰做朋友就不能和誰做朋友，若新南向能擴大合作，對三方都有好處。

立委莊瑞雄也反問「一帶一路與新南向關聯性真有這麼大？」他表示，一帶一路的基礎建設幾乎都落在中亞、東南亞相對經濟後段班的地區，且歐盟也對此有很大疑慮，因此並不會因為沒有加入一帶一路，就會影響到新南向政策，「這是兩種不同的東西」。