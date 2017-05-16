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詹啟賢：民進黨民調低 但國民黨支持度也未起色

2017-05-16  13:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨黨主席候選人詹啟賢今天到台中市接受廣播電台訪問及參加中彰投區政見發表，他表示，雖然民進黨的蔡英文民調低，但國民黨支持度依然沒有起色，這代表國民黨要改變，國民黨一要改變，要利用此一改變的機會讓自己爬起來。

國民黨今天在台中世貿中心舉辦6位黨主席候選人的政見發表，候選人之一詹啟賢今天上午先到台中一家廣播電台受訪，再到台中世貿中心的政見發表會現場發表政見。

他表示，會參加國民黨主席選舉，是因為國民黨局勢從未如此壞，去年國民黨所栽培的人員不願意淌混水，而自己在擔任國民黨副主席瞭解到國民黨的重要，而國民黨需要改變，可利用此一選舉來進行改變，是一個機會。

詹啟賢表示，國民黨有2個問題，第一個是在陷於族群及意識型態無法跳脫出來，是致命傷，第二個過去長期地方利害關係、派系鬥爭，花錢綁樁，社會很不喜歡，這兩點，是國民黨長期最大的問題，如此這2個不跳開，國民黨在台灣會有很大困難。

詹啟賢強調表示，民進黨執政令老百姓失望，這是一個國民黨機會，但也是挑戰及考驗，民眾對民進黨失望，民調很低，但國民黨的聲望卻未起色，民進黨民調低，但還是民進黨最後選上，這就是國民黨的問題。

詹啟賢表示`因此國民黨要改變自己，利用機會改變，才能讓自己爬起來。

詹啟賢表示，他是醫生，診斷病人建議要開刀，但病人偏要吃草藥，要如何醫治，所以一定同意「我擔任主治醫師」才行。

他強調，黨的方向要對，要獲得中間選民的認同，要先立足台灣才能放眼中國。

對於黨員擔心選完國民黨是否能團結，詹啟賢表示，團結不是喊，要有前提條件，要有正當性，否則是假團結，他強調，黨主席要有高度的道德，理想的願景、大的胸襟，他更呼籲黨員大膽改變。

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  • 詹啟賢表示，民進黨民調低，但國民黨的支持度也未起色，顯示國民黨需改變（記者蘇金鳳攝）

    詹啟賢表示，民進黨民調低，但國民黨的支持度也未起色，顯示國民黨需改變（記者蘇金鳳攝）

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