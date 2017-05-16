民進黨團成立新住民事務發展聯盟 盼提供新住民服務

民進黨立法院新住民事務發展聯盟16日舉行成立大會，並一同高呼「民主進步齊打拼、攜手保障新住民」等口號。（記者劉信德攝）

2017-05-16 12:58

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣有數十萬來自世界各地的新住民，民進黨今天成立「民進黨立法院新住民事務發展聯盟」，聯盟希望能夠集結立委的力量，共同推動新住民相關議題與政策。民進黨立委李俊俋說，民進黨推動新南向政策，有很多需要借重新住民的影響力，政府也希望從各種不同面向提供新住民服務。

聯盟由民進黨立法院黨團總召柯建銘擔任總召、民進黨立法院黨團幹事長葉宜津與李俊俋擔任副總召，聯盟幹事長由民進黨立委蘇巧慧、聯盟秘書長由民進黨立委李麗芬出任。聯盟並設置北中南東4區召集人，依序分別是民進黨立委蔡適應、何欣純、周春米、劉櫂豪，目前至少有40名民進黨立委加入聯盟，成立大會十分熱鬧。

以往長期在內政委員會的李俊俋表示，在立法院裡，包括移民法、國籍法、兩岸人民關係條例等，都是黨團非常重視的，未來希望在法規上有有較大空間，也希望與新住民朋友一起努力，讓台灣更好。

民進黨副秘書長徐佳青、民進黨新住民事務委員會主委陳凰鳳等人也出席成立大會。徐佳青笑稱，她也是新住民的家屬，先生來台已經22年，上週審核通過，剛剛成為台灣永久居留權的居民，也常常跟她抱怨一些針對移民的措施，她都跟先生說「以後一定會改進」。

陳凰鳳表示，新住民的幸福就是在台灣自在生活、得到平等的對待，台灣政府近年來，非常努力積極，為新住民做很多努力。今天參加民進黨「民進黨立法院新住民事務發展聯盟成立大會」，看到很多立委，願意為新住民提供服務，期待未來這些政策可以落實。

民進黨立委蘇巧慧說，新北市是全台灣新住民人口最多的直轄市，在新北市的新住民人口中，又是以她的選區鶯歌、樹林及新莊最多。相信集結各位委員的力量，一定更能守護新住民的權益。