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中國下方列台灣省 交大博士論文格式惹議

「台灣國護照貼紙」臉書專頁表示，交大研究所博論範例裡，（圖擷自「台灣國護照貼紙」臉書專頁）

2017-05-16  13:05

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣國護照貼紙」臉書專頁於昨日指出，「國立交通大學博士學位論文格式範例」裡，列舉的範例令人傻眼，因為章節示範裡在「中國」下方放了「台灣省」，這項爆料立即引起網友爭論，有人認為這可能指的是「中華民國」的「中國」，但也有人認為這樣排列不太妥當。

該份博士論文範例，原先似乎出自於交通大學經營管理研究所的「博士學位論文格式規範（103.1版）」，目前該資料已經下架，不過網路頁庫存檔上仍然可以找到原先的範例，「中國」下方有台灣省、台北縣、永和市等舊有的行政區單位。

PTT鄉民看到該則消息後意見紛紛，不少人表示如果指的是「中華民國」，那就把全名打出來，僅用「中國」兩字難免引人誤會。

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  • （圖擷自「交大經管所博士學位論文格式規範（103.1版）網頁頁庫存檔」）

    （圖擷自「交大經管所博士學位論文格式規範（103.1版）網頁頁庫存檔」）

  • 台灣國護照貼紙」臉書專頁指出，交大這份範例讓人傻眼。（圖擷自「台灣國護照貼紙」臉書專頁）

    台灣國護照貼紙」臉書專頁指出，交大這份範例讓人傻眼。（圖擷自「台灣國護照貼紙」臉書專頁）

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