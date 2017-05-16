藍揚言拒繳10億 黨產會：移行政執行處執行

2017-05-16 12:38

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對行政院黨產會認定國民黨早期以「轉帳撥用」無償取得國有房產土地（日產）屬「黨產條例」所列政黨不當取得財產，最快本月底祭出行政處分向國民黨追徵高達近10億元的價金，國民黨今召開記者會指當初是合法接收，但黨產會發言人施錦芳稍早受訪直指，國民黨是在憲政時期取得這些日產，依照憲政時期法律，這些財產本屬於國家，「沒有政黨接收以後，財產就變政黨的吧？」請國民黨行管會主委邱大展先搞清楚。

施錦芳表示，訓政時期是以黨領政，國民黨代表政府接收日產，但所接收日產到了憲政時期時，到底是黨產還是國產？國民黨應先自己搞清楚。

針對國民黨指當時接收日產是因「戰債補償」，補償國民黨在戰時損失，施錦芳則反問，「訓政時期軍隊到底是黨軍還是國軍？支付費用是黨費用還是國家費用？」

她指出，在黨國一體下，中華民國是一個國家，即使是訓政時期，黨還是在國家的體制內，「打仗沒有政黨在打吧？又不是國共內戰，這是國與國的戰爭」，即使在黨國一體下，還是屬國家的支出才對。

至於國民黨對10億元價金計算方式有疑義，施錦芳則說，該計算分成兩塊，一是國民黨轉帳撥用取得土地被政府徵收所領取的補償費，其次為國民黨轉帳撥用取得土地後又移轉給第三人的部份，因此部份多在民國40、50年賣出，當時台灣還未有公告地價，因此黨產會依最接近移轉當時公告地價來計算，「除非國民黨可以舉證這部份土地是無償贈予給第三人。」

對於國民黨揚言拒絕繳10億元，施錦芳說，黨產會要在委員會議中最做後確認，才會發出行政處分書，國民黨若未在一定期限內繳交金額，就會移交行政執行處執行。