藍揚言拒繳10億 黨產會：移行政執行處執行
2017-05-16 12:38
〔記者楊淳卉／台北報導〕針對行政院黨產會認定國民黨早期以「轉帳撥用」無償取得國有房產土地（日產）屬「黨產條例」所列政黨不當取得財產，最快本月底祭出行政處分向國民黨追徵高達近10億元的價金，國民黨今召開記者會指當初是合法接收，但黨產會發言人施錦芳稍早受訪直指，國民黨是在憲政時期取得這些日產，依照憲政時期法律，這些財產本屬於國家，「沒有政黨接收以後，財產就變政黨的吧？」請國民黨行管會主委邱大展先搞清楚。
施錦芳表示，訓政時期是以黨領政，國民黨代表政府接收日產，但所接收日產到了憲政時期時，到底是黨產還是國產？國民黨應先自己搞清楚。
針對國民黨指當時接收日產是因「戰債補償」，補償國民黨在戰時損失，施錦芳則反問，「訓政時期軍隊到底是黨軍還是國軍？支付費用是黨費用還是國家費用？」
她指出，在黨國一體下，中華民國是一個國家，即使是訓政時期，黨還是在國家的體制內，「打仗沒有政黨在打吧？又不是國共內戰，這是國與國的戰爭」，即使在黨國一體下，還是屬國家的支出才對。
至於國民黨對10億元價金計算方式有疑義，施錦芳則說，該計算分成兩塊，一是國民黨轉帳撥用取得土地被政府徵收所領取的補償費，其次為國民黨轉帳撥用取得土地後又移轉給第三人的部份，因此部份多在民國40、50年賣出，當時台灣還未有公告地價，因此黨產會依最接近移轉當時公告地價來計算，「除非國民黨可以舉證這部份土地是無償贈予給第三人。」
對於國民黨揚言拒絕繳10億元，施錦芳說，黨產會要在委員會議中最做後確認，才會發出行政處分書，國民黨若未在一定期限內繳交金額，就會移交行政執行處執行。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 羽球國手被爆訓練用二手爛球 球衣賽前才到
- 黨產會追徵10億 邱大展：國民黨將拒付
- 詹啟賢：民進黨民調低 但國民黨支持度也未起色
- 垂楊大橋下互動投影2年多未啟用 議員批蚊子館設施
- 蘇嘉全夫人狀況改善 蔡其昌：週五可望返回主持院會
網友回應
熱門新聞
- （獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」
- 重逢豬哥亮才3年 謝金晶跪爬哭進靈堂
- 〈親子會客室〉發票 寓教於樂
- 男潑前女友汽油 等開庭時鬧自殺
- NBA》帕丘利亞惹惡評 庫班力挺：這不是他的作風
- 台灣「武狀元」教防狼被控性侵 獲判無罪
- 各界致哀／小英祝福豬大哥 在天堂首演成功
- 第九屆總統文化獎徵選開跑 蕭青陽「玉山」為題設計獎座
- 偷152個賓士輪圈蓋純欣賞？有人1月內遭竊3次
- 殯葬師公變秀場天王... 揭秘豬哥亮如何賭光身家
- 謝金晶、謝順福再現靈堂跪拜 比讚遺照象徵輝煌成就
- 疑引發C肝群聚感染 維蓮診所被停業、法辦
- 朴有天肉貼未婚妻 街頭公然XX
- 雙鐵上午分別受地震及氣球影響 列車有延誤情況
- 抗癌要花多少錢？ 她親身經歷這麼說...
- 留遺書偕友出走 男子疑火燒車自焚
- 國壽EV年增16% 李長庚看好金融股
- 文在寅也是貓奴 「第一家貓」入住青瓦台
- 日劇也祭假人頭 超逼真害《甘味》又被酸
- 蘇澳賽龍舟 30日南方澳第一漁港登場
- 竹市最迷你機車地下道 長高10公分通車
- 中國最孤單小學 只剩下師生2人留守
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 National flag allowed at Universiade, Taipei says
- 包養遭拒打爆女子 男出庭辯：她笑我又矮又短...
- 柏瑞投信︰下半年特別股具投資利基
- 缺國際觀？ 調查：2/3美國人不知北韓在哪
- 會長改選難產 成大學生會擬廢門檻
- 產量少7成 龍眼蜜飆漲1斤360元
- 〈圖像心職場〉讓專案合作更順利的方法？
- 林奕含案 檢盼提供日記等線索
- 宋智孝搖身外遇人妻 人夫李善均真動心
- 持西瓜刀幫乾姊出頭 林姓男子傷害吃官司
- 再生粒料填地 台東人有疑慮
- 彈鋼琴影片被瘋傳 普廷：這鋼琴調音不準
- 芝柏桂冠系列 再現傳奇風采
- 拿下德最大邦 梅克爾邁向４連霸
- 遊台東金針山火燒車 外地客1傷1亡
- 衛生紙丟馬桶？ 縣宜公廁貼紙告示
- 南韓總統+保鑣 帥到韓媒封「青瓦台F4」
- 基隆麥金路交通打結 議員現勘求解套
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：藍揚言拒繳10億 黨產會：移行政執行處執行
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分