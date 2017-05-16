時力、公督盟踢館 批新北議會透明度差
時代力量與公民監督國會聯盟等公民團體在新北市議會前召開記者會，提出議事、影片、紀錄、報告、頻道要公開五大訴求。（記者何玉華攝）
〔記者何玉華／新北報導〕時代力量今（16）早與公民監督國會聯盟等公民團體在新北市議會前召開記者會，提出議事、影片、紀錄、報告、頻道要公開五大訴求，呼籲將議事運作全面公開透明，公民監督國會聯盟執行長張宏林說，越不透明的議會，縣市政府的負債越高，民眾要把關荷包，一定要要求議會透明。
新北市議會議事組主任高明慧說，在資訊公開化的時代，資訊很難不透明，議會能做的、能開放的都會盡力做；包括逐字的議事錄已在網站更新到上一次（第四次）定期大會；大會、審查會開放直播及隨選視訊，已有議員提案，只要大會討論決議後，即可進行辦理。
時代力量新北黨部、公民監督國會聯盟、社團法人台灣親子共學教育促進會、我是蘆洲人臉書版主，以及學生促進婚姻平權聯盟，今早共同在新北市議會前舉辦「還我議會公開透明、新北不做次等公民」記者會。
時代力量新北黨部執行長陳志明說，新北市議會有許多讓市民難以取得議會資訊的限制，例如，議會雖有直播功能，但僅限於白天會議進行時，沒有提供重播功能，這對白天工作的民眾來說，完全無法收看；直播的內容也僅限質詢及市政報告，缺乏法規討論及三讀過程，民眾難以全面了解市政與議會運作狀況。
時代力量智庫副執行長彭盛韶比較雙北議會公開的資料，指新北的會議紀錄及議事錄（逐字稿）得等上一個會期，相較之下，台北僅需等待一週；台北市議會會定期上傳市府工作報告，新北則無；影音資料部分，新北市更是六都唯一沒有公開歷史隨選影音資料的議會。僅僅一橋之隔，同樣關心市政發展，新北市民不該當次等公民。
張宏林以公督盟過去的調查為例，強調越不透明的議會，該縣市政府的負債率就會越高，以公督盟在2014年做過的地方議會透明度調查顯示，新北市墊底，兩年後的第議會仍敬陪末座。
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時代力量智庫副執行長彭盛韶質疑新北市議會開會效率。（記者何玉華攝）
時代力量智庫副執行長彭盛韶就雙北議會透明程度做比較，指新北市議會透明度差。（記者何玉華攝）
時代力量新北黨部執行長陳志明說，新北市府負債高，預算監督是否有落實？（記者何玉華攝）
公民監督國會聯盟執行長張宏林（右）說，越不透明的議會，縣市政府的負債越高。（記者何玉華攝）
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