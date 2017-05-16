駐法代表宴請發明團 分攤餐費惹議

台灣代表團長、 國立聯合大學設計與品牌中心主任徐義權，表示「很遺憾為了350歐元，掀起這場波瀾。」但團員都很感謝駐法代表處的協助。（記者彭健禮攝）

2017-05-16 12:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣代表團日前參加「2017巴黎國際發展展」，卻爆出代表團返國前接受駐法代表張銘忠宴請，團員卻得分攤350歐元餐費，引發團員不滿。台灣代表團長、國立聯合大學設計與品牌中心主任徐義權，今天接受訪問，表示，「很遺憾為了350歐元，掀起這場波瀾。」團員都很感謝駐法代表處的協助。

苗栗縣長徐耀昌於今天接見表揚日前參加2017巴黎國際發明展的縣內廠商與師生。徐義權於會前，接受媒體訪問時表示，感謝駐法代表處安排全團到代表處餐宴，讓團員在他鄉有「回到家的感覺！」

徐義權說，代表處在餐宴前幾天有通知他，因經費拮据，今年餐宴是否僅宴請團長、副團長與秘書長，但他身為團長，認為「團員應集體行動」，遂向代表處爭取，一同到代表處餐宴，並同意超出的部分，由團員分攤。

徐義權說，張銘忠當晚很熱心地招呼大家，團員也開心與大使合影留念，大家都有一個美好的夜晚，但沒有想到，有團員向媒體爆料此事，很遺憾為了350歐元，掀起這場波瀾。

徐義權說，他過去7年帶團到法國參展，團員都有到代表處吃飯，也是代表處招待，但他了解，今年代表處的經費被刪減，雖今年得自行吸收，但團員對於這難得的機會，都很興奮。因參展期間，團員原本就有繳交餐費，因此，當晚代表處餐宴，由原本的餐費去分攤，團員沒有再額外繳交，可能爆料者是第一次參團，不了解情況。

徐義權說，全團都很感謝代表處於期間的協助，包括團隊一下飛機，代表處就到機場接待團員；往年團員呈現作品，都是用手機、筆電，代表處今年還協助添購3台46吋電視，以利簡報；另，代表處人員放假日，到展覽場，義務充當翻譯，讓今年台灣代表團的成績，較往年更亮眼。

台灣代表團於4月28日至5月8日，到法國參加「2017巴黎國際發展展」，今年全團40人共74件發明作品參展，獲得11金22銀40銅及3項特別獎，是歷年參展最好佳績。