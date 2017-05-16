為前瞻立院再空轉 蔡其昌：國民黨到底想幹嘛

國民黨團今天再度上演自己提案、自己反對的戲碼，主持院會的副院長蔡其昌只能無奈宣布休息協商。（記者劉信德攝）

2017-05-16 12:08

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為阻擋前瞻基礎建設計畫，立法院國民黨黨團繼續杯葛院會，主持會議的副院長蔡其昌也再度宣布休息協商；蔡感嘆，杯葛無朝野爭議法案的報告事項，讓他已搞不清國民黨到底想幹嘛，也讓委員會無案可審，希望今天是最後一次（這樣杯葛）。

立法院院會已累積近700個報告事項，副院長蔡其昌宣布開會、宣讀報告事項後，輪值的國民黨團立委們再度對異議提案高喊「有異議」，讓蔡滿臉疑惑，直呼「拜託國民黨團，可不可以不要繼續自己反對自己？」最後溝通無效，院會開不到5分鐘，再度休息。

蔡其昌事後受訪表示，報告事項若繼續被杯葛，會讓各委員會都無案可審，慣例是國民黨若有意見，都可退回程序委員會，但其中並無朝野爭議法案，也非單純是民進黨想過的法案，卻有類似阻擋救護車可開罰的民生法案，他已搞不清楚國民黨到底想幹嘛。

蔡其昌說，今天報告事項、變更議程數百個，因此他認為不要開會，若開會只會累死議事人員，民進黨在野時至少知道為何而戰，抗爭方式他們都很清楚，如今國民黨是否純粹要洩憤，讓法案都跟著陪葬有道理嗎？他會再給一些空間，希望今天是最後一次（這樣杯葛）。

民進黨立委王定宇呼籲，國民黨有執政、有在野過，杯葛要有道理，至今卻仍講不出要幹嘛，若覺得有問題都可討論，而7月到9月中央、地方政府就要編明年預算，若前瞻一直不通過，會讓地方政府不知如何編預算，希望國民黨進入協商，而非一昧焦土杯葛。

國民黨團首席副書記長林為洲表示，民進黨應謙卑面對不同的意見，讓政策能融入少數黨的意見，而非用多數暴力讓全案出委員會送協商，這是最不負責任的做法，民進黨是多數黨，若真的要的話，沒有法案能不通過的，但這樣處理，會造成人民及不同意見的對立。

林為洲呼籲，民進黨要真正做到謙卑，不應傲慢地認為自己都是對的，應關注並融入不同的想法，才能以最小代價往前走，否則從一例一休、年金改革、同性婚姻及前瞻計畫，都看到其決策過程的傲慢，但結果是社會最後並未給予民進黨所想像的評價。