親民黨立委缺席前瞻條例 原因是這樣...
2017-05-16 12:46
〔即時新聞／綜合報導〕「前瞻基礎建設條例草案」昨在國民黨立委潑水、灑假鈔抗議下初審通過。審查過程中，藍委就以向主席台灑假鈔、潑氣泡水、丟寶特瓶杯葛，藍綠立委數度爆發推擠衝突，現場卻唯獨不見親民黨立委。親民黨人士則解釋，因為3席立委中有2人是女性，要打架也贏不了，只好等朝野協商時再表達意見。
據《蘋果日報》報導，親民黨人士表示，對於前瞻計劃的立場，黨團總召李鴻鈞已表達是「先射箭再畫靶」，立委陳怡潔與加入黨團運作的立委高金素梅，昨也都在內政委員會點出前瞻的問題，所以親民黨並不是不關心前瞻，只是知道其他3黨會上演全武行，就不用跟著湊熱鬧，親民黨未來會在前瞻條例朝野協商時，去表達意見。
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