吳辦指沒接到投票通知單 藍高市黨部：別急、專心拜票

2017-05-16 11:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕吳敦義南部辦公室今指出，再過4天就要進行國民黨主席投票，但高雄地區仍有許多黨員沒收到投票通知單﹖另傳出前鎮小港有人頭黨員﹗國民黨高市黨部主委黃柏霖表示，通知單上週就寄出、最慢明天應可接到，經瞭解並無人頭黨員情況，他呼籲候選人陣營別心急、應該專心去拜票。

吳敦義南部辦公室今表示，5月20日就是國民黨主席選舉，到現在還有很多黨員沒收到投票通知單，依黨內作業細則第十八條規定，投票通知單應在7天前送達，現在只剩下3天，為何今年作業特別多問題﹖很多黨員都難解這個謎﹖

吳辦另指出，依照慣例，過去黨內選舉投票通知單都是由各區黨部自行寄出，但有黨員反映這次市黨部要求集中到市黨部寄發，導致寄出時間延誤；還有黨員反映，小港前鎮地區有人名下有一千餘人頭黨員，很可能會用冒名投票方式、為特定候選人灌票﹖

吳辦已向市黨部主委黃柏霖反映，要求投票當天注意違規的投票行為，秉持公平、公正方式選出最孚眾望的候選人。

黃柏霖說明，這次因為黨員名冊閱覽到5月8日、時程較晚，所以通知書寄發稍晚，但仍於上週三全面寄出，研判郵局可能受一例一休影響，部分郵件今、明天才會到。

黃柏霖強調，最慢明天應可收到通知單，即使沒有通知書也不影響投票權利，黨員仍可憑有個人照片的證件（身份證等）前往投票。

至於人頭黨員，黃柏霖指出經過瞭解並無此事，黨部會作好投票前置作業，一切公平公正公開，他並呼籲各候選人陣營，此時此刻應該專心去拜票。

高雄市國民黨員有6萬1千餘、全台最多，也是兵家必爭票倉。