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精神病成法律漏洞？ 綠委：修法拉高假釋門檻

2017-05-16  11:58

〔記者彭琬馨／台北報導〕士林地方法院上週五一審以嫌犯有精神障礙為由，判處殺害小燈泡兇嫌王景玉無期徒刑。民進黨立委林俊憲表示，精神障礙經常成為犯罪者逃離死刑的藉口，加上若判處無期徒刑，服滿25年刑期就能申請假釋，恐成法律漏洞；林俊憲強調，「如果疾病治不好，就一直關他不用出來」，未來將提案修法，拉高精障者申請假釋門檻。

民進黨立委林俊憲上午召開記者會，法務部、矯正署等單位也共同出席。林俊憲表示，精神障礙經常成為犯嫌逃離死刑的藉口，加上台灣假釋核准率逐年提高，光是去年就有高達四成，而民國100年到104年，因假釋出獄的嫌犯累計已有439人。

林俊憲說，「台灣的精神病患永遠不會被判死刑」，既然精神疾病成為這些人免死的依據，就先把這個理由解決；林俊憲強調，將提出「刑法第77條修正草案」，針對犯行達判處死刑程度，卻因精神障礙或心智能力欠缺而判處無期徒刑者，將排除一般無期徒刑假釋的規定，須待精神疾病治癒後才開始起算25年的刑期。

法務部科長游麗鈴表示，假釋門檻一直以來都有依照社會需求調整，針對委員提出「治癒後才開始起算徒刑」的提案，因想法新穎、在國內尚未討論過，游麗鈴說，會將提案帶回法務部刑法研修會討論；矯正署科長林秀娟則表示，矯正署對假釋有固定審核機制，患有精神疾病、重大犯罪者從嚴審查，但並非「達到假釋門檻就會讓他假釋」，強調矯正署還是有特定審核機制。

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  • 立委林俊憲16日舉行「修法精神障礙逃過死刑者，治癒前不准假釋」記者會，呼籲修補法律漏洞。（記者方賓照攝）

    立委林俊憲16日舉行「修法精神障礙逃過死刑者，治癒前不准假釋」記者會，呼籲修補法律漏洞。（記者方賓照攝）

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