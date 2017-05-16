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黨產會追徵10億 邱大展：國民黨將拒付

國民黨行管會主委邱大展。（記者林良昇攝）

2017-05-16  11:32

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨早期以「轉帳撥用」無償取得國有房產土地，行政院黨產會最快本月底就會做出認定並祭出行政處分，向國民黨追徵高達近十億元的價金，國民黨行管會主委邱大展今表示，國民黨從政府拿到的財產是戰後的戰爭損失賠償，是當時國防最高委員會的決議，也不只賠償國民黨，也將拒付黨產會違法違憲的行政處分。

對於黨產會將向國民黨追繳近10億元價金，國民黨今召開記者會，國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，黨產會的作為是「先射箭再畫靶」，在520前政治清算，為蔡英文總統乏善可陳的政績力求表現，刷存在感，國民黨絕對拒絕支付任何違法違憲的行政處分。

邱大展坦言，國民黨確實有從政府拿到政府的財產，但那是當作二戰後戰爭損失的賠償，是並非只有國民黨拿到，包含中國南開大學、青島美國學校、民社黨、上海市私立學校聯合會、墨西哥華僑、美洲華僑農牧社等6個案例，可證明當時拿日本財產做戰爭損失是通例。

邱大展解釋，拿日產補償戰爭損失的決議是由國防最高委員會決定，當年還未簽下舊金山和約，未決定放棄日本的戰爭賠償，還在索賠階段，拿日產做戰爭賠償，都在盟國公約的討論對象裡。

邱大展表示，國防最高委員會層次在立法院、行政院之上，決議等於是立法院決定，依法有據，若否認這一點，是否也否認國防最高委員會那幾年做的所有決議？

邱大展也說，黨產會稱現在的大倉久飯店的土地是國民黨賣出，但並沒有提出相關資料；而黨產會稱的「轉帳撥用」也是錯誤名詞，只是推斷，連國產局也無法釐清，當產會事情都沒調查清楚就要追償10億，「這太過於荒謬」。

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