司改會提7建議 貪瀆司法人員不得轉任律師
〔記者楊淳卉／台北報導〕針對政府推動司法改革國是會議，民間司改會今於立院召開記者會，提出「強化律師改革7點建議」，以提昇律師專業素養與律師倫理。包括貪瀆司法人員不得轉任律師、律師懲戒委員會不應雙重標準、律師公會應落實處理律師倫理風紀、律師公會應積極提昇律師服務品質、律師資訊應公開透明、律師公會應訂定參與社會公益事務之具體辦法、律師公會應制定律師最低遵循項目等。
司改會董事長林永頌呼籲，司改國是會議第三組應仔細討論律師改革，他也指出，人民對律師「沒信用、沒品質」等埋怨，不亞於法官與檢察官，目前對律師基本作為，律師公會未有一般規範，若人民抗議律師品質，公會也沒有設置提昇律師專業教育機制，以及懲戒機制。
林永頌也說，目前律師執業仰賴律師經驗累積，為了避免律師因不夠熟稔造成程序上漏失，導致當事人權益受損，建議律師公會應盤點律師辦理案件時的注意事項，設計從收案、撰寫訴狀、開庭、結案等最基本應遵守與注意的流程要求，讓律師承辦案件有所依循、建立一致性。
司改會專職律師黃盈嘉表示，司法人員若涉犯貪污罪遭判刑確定，民眾已無法期待其未來能公正履行律師職務，但各律師公會對這些司法人員能否入會標準不一致，導致某些地方民眾必須忍受惡質司法人員擔任律師，呼籲各律師公會拒絕曾貪瀆的司法人員加入公會，別讓律師成為貪瀆司法人員逃竄的之地。
黃盈嘉也表示，目前律師懲戒決議僅可由行政院公報諮詢往查詢，卻未公開所有懲戒決議，如不付懲戒決議就不登載，外界難以窺見律師懲戒全貌，也無法依此監督律師懲戒委員會標準，他們訴求，律師懲戒委員會的各項懲戒記錄應全部公開，除了能健全律師市場，也能幫助人民媒合適合律師。
司改會執行長高榮志說，期待司改國是會議能從人民角度思考律師制度調整，其中，律師公會也應建立人民對律師的申訴管道，供人民諮詢及協助民眾向律師公會提出申訴，扮演與人民溝通的橋樑。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 重逢豬哥亮才3年 謝金晶跪爬哭進靈堂
- （獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」
- 北韓:試射成功 可攜核彈頭
- 第6戰「被偷秒」綠衫軍「怒搶七」
- MiLB》胡智為後援完美演出 9球解決三名打者
- 第17屆「藝童彩繪媽咪」兒童繪畫比賽得獎作品（上）
- 少女罹患法布瑞氏症 頭暈複視以為卡到陰
- 許不了陶大偉豬哥亮 朱延平追憶3大諧星噴淚
- MLB》殷仔手肘不適 將再照核磁共振
- 殯葬師公變秀場天王... 揭秘豬哥亮如何賭光身家
- 豬哥亮長眠處遭起底 首腦身家破百億暗援
- 關懷基隆 在地刊物寫故事拋議題
- 各界致哀／小英祝福豬大哥 在天堂首演成功
- 蘇澳賽龍舟 30日南方澳第一漁港登場
- 仿電影「玩命關頭5」犯案 飛車行搶後藏廂型車匿蹤
- 《中英對照讀新聞》Young HIV patients living 10 years longer－年輕HIV病患多活10年
- KID指插辜莞允那裡 幫推寫真被酸爆
- Freddy聽豬哥亮的話 挑老婆找這款ㄟ
- 女星狠斬姊妹情 流產疑遭閨密外洩
- 今日NBA季後賽戰績
- NBA》涉嫌教唆傷害名人堂球星之子 哈登遭起訴
- 會長改選難產 成大學生會擬廢門檻
- 必翔首季財報無法如期交出
- 豬哥亮為安家費賣掉命 最後一筆錢將進帳
- 買一套鑄造軟體 屏科大獲贈30套
- 襲胸還辯她討抱 Uber司機起訴
- 自由談》小英總統說出來就對了
- 雙鐵上午分別受地震及氣球影響 列車有延誤情況
- 《民進黨宜蘭縣長初選》冬山、員山、三星3鄉長 共推1人參選
- 納達爾紅土3連冠 馬德里封王
- 懷孕8個月照樣舉重練拳擊 澳洲媽：紓緩作嘔感覺
- 新南向扎根 市立高中教東南亞語
- 一帶一路峰會 貿易聲明掉漆 歐盟多國拒背書 中國難堪
- 取英文名字要注意！ 這個名字在美國人氣大跌
- 第九屆總統文化獎徵選開跑 蕭青陽「玉山」為題設計獎座
- 吉諾比利豁出去 痛恨被逆轉
- 基隆麥金路交通打結 議員現勘求解套
- 鋒面影響 提防大雨或豪雨
- 代燒雲縣垃圾 嘉市議員要求運回底渣
- 科技農報》使用「有機」殺蟲劑，不一定對環境比較友善
標題：司改會提7建議 貪瀆司法人員不得轉任律師
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email