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有人抗議吳敦義 牽手蔡令怡：應該去應付民進黨才對

選前緊咬國民黨主席候選人吳敦義不放的「反人頭綁樁行動聯盟」，今日上午再到吳敦義競選辦公室所在大樓門口踢館（記者施曉光攝）

2017-05-16  10:41

〔記者施曉光／台北報導〕投票剩下倒數四天，國民黨主席候選人吳敦義競陣營今日召開一場「討吉利的記者會」，由吳敦義牽手蔡令怡出面包粽子，象徵本週六第一輪投票即過半「包中」，蔡令怡以標榜包粽六大工法「用心、淳粹、細膩、有料、健康、美味」，比喻吳敦義特質，並盼吳敦義順利當選領導國民黨，讓國民黨成為更有制衡力的力量。

由於記者會召開前，吳敦義競選辦公室外有「反人頭綁樁行動聯盟」前來踢館抗議，吳陣營還特別準備了「提防六大奧步」標語，「移花接木、變造栽贓、棄＊保＊、假民調、悲情牌、假按鈴真抹黑」，表達對於選前倒數時刻的擔憂。

對於外面有人抗議，蔡令怡感慨說，黨內選舉為什麼要抗議對方？國民黨這些具有戰力的優秀年輕人，應該去應付民進黨才對，怎麼拿來對付應該各自努力的黨內選舉？她強調，吳陣營從不要求年輕人去對付其他人，她並想到當年吳敦義競選連任高雄市長失利，當時對手陣營以移花接木的方式變造錄音帶，讓吳傷，如今黨主席選舉剩下最後幾天，沒想到有人又玩這種手法，她實在不願意看到黨內選舉出現這種情形。

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