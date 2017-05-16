糗… 駐法代表宴請發明團 經費拮据求分攤？

2017-05-16 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕國立聯合大學設計與品牌中心主任徐義權，4月率團前往法國參加巴黎發明展，駐法代表張銘忠宴請發明團用餐，卻傳出代表處要求團員分攤餐費。對此外交部表示，並非代表處要求，而是團員自願分攤。

《蘋果日報》報導，徐義權4月間率團共40人參加巴黎雷平國際發明展，獲得11金22銀的好成績，2日晚駐法代表張銘忠在代表處宴請團員，代表處人員卻在前一天說因為經費拮据，原預算1000歐元，全團用餐1350歐元會超出350歐元，希望團員分攤餐費。徐義權說他當下沒想太多便答應，事後自付350歐元（約台幣1萬1550元）。

報導指出，團員痛批駐外代表不懂國際基本禮儀。外交部則回應是「誤解」，外交部指出，駐處經費拮据，參展團員體恤自願分攤餐費，而非駐處要求。

《三立新聞》報導，立委王定宇酸，如果是男女朋友約會，恐怕連會都約不成，如果沒經費就不要請，否則就是一場笑話。