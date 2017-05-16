全球僑務會議開幕 小英暢談前瞻與新南向
小英致詞提及前瞻、新南向，感謝並期盼僑界繼續支持台灣。（記者王榮祥攝）
〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文今天上午出席全球僑務會議開幕式。她致詞時向與會人士介紹前瞻建設，表示前瞻可均衡城鄉發展，並加速國內產業升級、活化內需、提升台灣整體競爭力，重新點燃國內經濟火苗；小英也談到新南向政策，強調這次會議選在高雄舉行，因為高雄是台灣重要海港、新南向關鍵門戶，藉此宣示台灣正用具體方式，積極參與區域繁榮與發展。
蔡英文指出，政府有明確的改革藍圖，景氣也正在復甦，現在正是大家一起攜手努力、讓世界看到台灣經濟與文化實力的時刻。
小英表示，期待僑界領袖發揮人脈、經驗，扮演國內企業和國際市場橋樑，向國際行銷台灣產品、文化與價值；小英數度感謝僑界長期支持，希望透過僑務會議，充分聽取大家建言，也更認識各國國情現況，聚焦出僑務工作方向與共識。
第五屆全球僑務會議於5月15日至18日在高雄展覽館舉行，這是該會議首度在台北以外地區召開，有來自六大洲68國，共300多位僑務委員、僑領、社會賢達與專業人士齊聚，今年會議主題訂為「前瞻僑務新局、共創台灣未來」。
僑委會說明，全球僑務會議是為擴大海外俊彥參與、廣納僑務建言，於民國41年10月舉辦首屆，接著在79年4月、90年5月、97年11月，分別舉辦2到4屆，其中第3、4屆是因應政黨輪替後國內外情勢變化、及僑界對召開會議期盼而舉行，藉此確定僑務政策走向。
本屆與會人士包括國際鑑識專家李昌鈺、中研院院士洪明奇、前國策顧問金美齡與邱垂亮、全美台灣同鄉會長鄭劭方、世界台灣人大會召集人程韻如等。
僑委會委員長吳新興表示，配合新南向政策，本次也特別邀請印度、孟加拉、緬甸、及東南亞國家代表，另為落實全球佈局的僑務政策，還邀請非洲納米比亞、象牙海岸、坦尚尼亞、馬達加斯加、烏干達、迦納等國台僑代表。
4天會議規劃3場次、5個多小時僑務檢討與建議，並邀請經濟部次長王美花、國家發展委員會副主委高仙桂，以佈局全球、投資台灣為題做專題研討，行政院陸委會副主委張天欽則會以當前兩岸關係展望為題發表演說，向全球華人社會表達台灣的聲音與訴求。
會後，與會代表將參觀海軍左營基地，並分組走訪屏東農業生物技術園區、高雄輕軌、駁二藝術特區、佛陀紀念館、高雄文化遊艇等，地主高雄更安排充滿在地特色的晚宴接待來賓，讓賓客品嚐高雄美味與人情。
蔡英文與吳新興在開幕典禮上，陸續向地主高雄市府與市長陳菊致謝，吳新興還特別向與會人士喊話，來高雄千萬別空手而回，鼓勵大家多在高雄買東西。
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標題：全球僑務會議開幕 小英暢談前瞻與新南向
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