挺郝！羅智強讚各候選人、怪支持者害黨分裂.....

羅智強表示，他將在國民黨主席選舉中把票投給郝龍斌。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-05-16 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕前總統府副秘書長羅智強公開表態，將在國民黨主席選舉中把票投給前台北市長郝龍斌。他認為，此次選舉最讓人擔憂的不是候選人的能力條件，而是支持者太「熱情」，大家相互砍得刀刀見骨，讓黨出現分裂之憂。

羅智強在臉書上表示，將把黨主席選票投給郝龍斌，並且認為：「但這一次國民黨精銳盡出，各具不同優點、各有優秀特質。洪秀柱主席在黨低迷時勇敢承擔、是戰力強領導者；吳敦義前副總統行政經驗豐、政績佳；詹啟賢前副主席是識見宏闊的謙謙君子；潘維剛委員素有政聲；韓國瑜先生犀利驍勇。但手上只能有一票，選了誰都還是有遺珠之憾。」

他解釋道，我這一票投郝龍斌，倒不是因為他沒有缺點，或者能力條件一定勝他人一籌，最重要的是我覺得他是五人的「中間版」，擁有不慍不火的綜合特質，將來會是凝聚國民黨的團結公約數。

此外，他認為此次選舉中，最讓人擔憂的反而不是候選人的能力條件，而是，支持者太「熱情」，大家相互砍得刀刀見骨，讓黨出現分裂之憂。