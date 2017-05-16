司改會議》今討論戒嚴不當判決救濟制度

2017-05-16 10:12

〔記者張文川／台北報導〕司法改革國是會議今進行第1分組第6次會議，討論強化救濟無辜的主題，陳龍綺、王薇君、李俊億等6位委員聯合提案，」為了減少冤案，保障人權，應強化司法於有罪確定後發現無罪，救濟無辜之功能，完善刑事案件確定後救濟制度」，會中將先報告、後討論，再形成決議。

今預計探討4項子題，除了強化定讞後的救濟制度，還有黃嵩立、毛松廷、黃致豪、陳龍綺4位國是委員聯合提案的「建立戒嚴時期不當判決的救濟機制」，為促成轉型正義，落實正當法律程序要求，賦予戒嚴時期因叛亂、匪諜等案由受有罪判決確定之人民救濟權利，使當事人得以追求真相、恢復名譽並與國家和解，應研議建立」戒嚴時期疑似不當審判之有罪判決救濟機制」，使國家有義務真摯面對過往時代背景下公權力的不當行使，積極以適當法律途徑治癒不當審判被害人的社會與心理層面創傷，達成和解共生。

第3項子題趙儀珊、毛松廷、陳旻園等7位國是委員提案的「擴大刑事補償範圍」， 為了平復冤獄受害者所受損害，應擴大刑事補償之範圍，並建立冤獄受害者之社會復歸機制。

最後將討論建立「減少錯誤裁判與落實無罪推定原則的最佳實務程序」，由趙儀珊、陳龍綺、黃致豪聯合提案