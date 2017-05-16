| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 政治

司改會議》今討論戒嚴不當判決救濟制度

2017-05-16  10:12

〔記者張文川／台北報導〕司法改革國是會議今進行第1分組第6次會議，討論強化救濟無辜的主題，陳龍綺、王薇君、李俊億等6位委員聯合提案，」為了減少冤案，保障人權，應強化司法於有罪確定後發現無罪，救濟無辜之功能，完善刑事案件確定後救濟制度」，會中將先報告、後討論，再形成決議。

今預計探討4項子題，除了強化定讞後的救濟制度，還有黃嵩立、毛松廷、黃致豪、陳龍綺4位國是委員聯合提案的「建立戒嚴時期不當判決的救濟機制」，為促成轉型正義，落實正當法律程序要求，賦予戒嚴時期因叛亂、匪諜等案由受有罪判決確定之人民救濟權利，使當事人得以追求真相、恢復名譽並與國家和解，應研議建立」戒嚴時期疑似不當審判之有罪判決救濟機制」，使國家有義務真摯面對過往時代背景下公權力的不當行使，積極以適當法律途徑治癒不當審判被害人的社會與心理層面創傷，達成和解共生。

第3項子題趙儀珊、毛松廷、陳旻園等7位國是委員提案的「擴大刑事補償範圍」， 為了平復冤獄受害者所受損害，應擴大刑事補償之範圍，並建立冤獄受害者之社會復歸機制。

最後將討論建立「減少錯誤裁判與落實無罪推定原則的最佳實務程序」，由趙儀珊、陳龍綺、黃致豪聯合提案

廣告
  • 「總統府司法改革國是會議」第一分組第六次會議16日在司法院召開。（記者張嘉明攝）

    「總統府司法改革國是會議」第一分組第六次會議16日在司法院召開。（記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 不當判決 司改會議 戒嚴時期 救濟制度
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：司改會議》今討論戒嚴不當判決救濟制度


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.