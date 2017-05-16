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反人頭聯盟踢館 要求吳敦義為失言道歉
2017-05-16 10:01
選前緊咬國民黨主席候選人吳敦義不放的「反人頭綁樁行動聯盟」，今日上午再到吳敦義競選辦公室所在大樓門口踢館（記者施曉光攝）
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉週六投票，在選前最後一週緊咬候選人吳敦義不放的「反人頭綁樁行動聯盟」，今日上午再到吳敦義競選辦公室所在大樓門口踢館，高喊口號「阿義當領導，小英吃到飽」，強調如果票投吳敦義，就是認同無薪假、蹧踏台商以及歧視原住民。
「反人頭綁樁行動聯盟」今早約有十餘人，手持標語板在吳辦所在的南京東路台玻大樓騎樓上，向大樓內叫囂抗議。該聯盟質疑，吳敦義當年擔任行政院長時，勞工被迫放無薪假，吳卻發表「無薪假應得諾貝爾獎」的言論，讓全民以為國民黨不食人間煙火，以戲謔勞工為樂。
該聯盟並指出，上月十日吳敦義的官方粉專「台灣的義氣－吳敦義粉絲團」，貼出一則以原住民口音開玩笑的貼文，遭網友批評歧視原住民，讓國民黨在全民眼中淪為一個歧視少數族裔的政黨，最近在媒體專訪中吳敦義還脫口而出「想被統的人，就去上海、福州」，做為國民黨重要政治領袖，竟然如此羞辱在對岸打拚的台商、台幹。該聯盟要求吳敦義針對這些失言親自出面，向社會大眾與黨員道歉。
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