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國民黨「作法事」擋前瞻 徐永明轟：腦子是裝飾品

立法院昨日續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠立委爆發激烈推擠衝突，國民黨立委廖張麗善等向主席台潑水。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-16  09:58

〔即時新聞／綜合報導〕立法院連日來審理「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠立委肢體衝突不斷，藍營甚至使出潑水、灑麵粉、撒紙等招式，讓時代力量立委徐永明痛批：「腦子在國民黨身上大概只是裝飾品，當人民好騙。」

徐永明PO文表示：「立法院今天在混亂中初審通過『前瞻基礎建設特別條例草案』，雖然時代力量逐條登記發言，希望能請行政官員上台備詢，但在國民黨撒紙、潑水下，『實質審查』最後一場空。對於國會改革一敗塗地的狀態，最該負責的國民黨竟表示這樣『杯葛前瞻很成功』，看來腦子在國民黨身上大概只是裝飾品，當人民好騙。」

並且感嘆，「假如國民黨認為這樣灑水、撒紙，像在做法事一樣杯葛委員會，就算成功，那實在叫人無言。倒不如把付國民黨的薪水，轉給大學生或研究生寫幾份報告，都比國民黨無腦杯葛還有意義」。

此外，他強調：「立法院是人民授權代議士爭取權益的地方，不是國民黨玩沙的競技場，民眾要看的是有內容的詢答，而非跳針式的口號。時代力量還是希望，林全院長能率相關決策官員至國會報告，接受實質監督，化解民眾質疑。」

徐永明痛批國民黨「當人民好騙」。（資料照，記者張嘉明攝）

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相關關鍵字： 前瞻基礎建設特別條例草案 國民黨 徐永明
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