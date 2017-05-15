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北農董座人選 張榮味：尊重、支持陳景峻安排

2017-05-15  20:05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕紛紛擾擾的北農董座人選，傳出台北市副市長陳景峻將推舉前台灣建築中心執行長許銘文出任，總經理人選由陳自行決定推派，前雲林縣長張榮味今天表示，尊重陳景峻。

北農董監事會將於6月底改組，外傳台北市長柯文哲重新布局，將由許銘文出任北農董座，而許銘文則為陳景峻所力荐。

針對此一人事案，張榮味今天表示，陳景峻是雲林人，曾利用返鄉之際到家中閒聊，當時中華民國農會總幹事也是北農常董的張永成都在場，席間曾提及推荐許銘文出任北農董事長的職務一事。

張永成指出，許銘文成功大學建築學博士，學經歷豐富，曾任台灣建築中心執行長、台灣省建築師公會總幹事、中華民國建築師公會全聯會秘書長、中華民國商務仲裁協會副秘書長、雲林縣政府工務局長、計畫室主任、麥寮代理鄉長、雲林縣、嘉義市工商發展投資策進會總幹事等，是相當合適的北農董座人選。

張榮味說，陳景峻出生雲林，有能力，為人又坦誠，而台北農產運銷公司掌控全國的農產品產銷體系交易市場，雲林又是蔬果主要產地，相信陳景峻一定會照顧雲林農民，尊重陳景峻對台北農產人事的安排，也會支持；張永成則強調，會全力配合。

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  • 北農人事布局，前雲林縣長張榮味表示，尊重陳景峻。（記者廖淑玲攝）

    北農人事布局，前雲林縣長張榮味表示，尊重陳景峻。（記者廖淑玲攝）

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