快訊PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
北農董座人選 張榮味：尊重、支持陳景峻安排
2017-05-15 20:05
〔記者廖淑玲／雲林報導〕紛紛擾擾的北農董座人選，傳出台北市副市長陳景峻將推舉前台灣建築中心執行長許銘文出任，總經理人選由陳自行決定推派，前雲林縣長張榮味今天表示，尊重陳景峻。
北農董監事會將於6月底改組，外傳台北市長柯文哲重新布局，將由許銘文出任北農董座，而許銘文則為陳景峻所力荐。
針對此一人事案，張榮味今天表示，陳景峻是雲林人，曾利用返鄉之際到家中閒聊，當時中華民國農會總幹事也是北農常董的張永成都在場，席間曾提及推荐許銘文出任北農董事長的職務一事。
張永成指出，許銘文成功大學建築學博士，學經歷豐富，曾任台灣建築中心執行長、台灣省建築師公會總幹事、中華民國建築師公會全聯會秘書長、中華民國商務仲裁協會副秘書長、雲林縣政府工務局長、計畫室主任、麥寮代理鄉長、雲林縣、嘉義市工商發展投資策進會總幹事等，是相當合適的北農董座人選。
張榮味說，陳景峻出生雲林，有能力，為人又坦誠，而台北農產運銷公司掌控全國的農產品產銷體系交易市場，雲林又是蔬果主要產地，相信陳景峻一定會照顧雲林農民，尊重陳景峻對台北農產人事的安排，也會支持；張永成則強調，會全力配合。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 中國怎麼了？用台灣早年禁唱民謠為一帶一路「主調」
- 藍委潑水、推擠…前瞻條例初審通過
- 洪秀柱屏東拉票 國台語演說強調有做事、肯承擔
- 比愛國者更準！天弓三型飛彈於漢光兵推擊落大批共機
- 李凈瑜赴美求援 李富城竟諷消費李明哲...
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 獨家》豬哥亮病逝 享壽70歲
- （影音）余天奔豬哥亮靈堂被擋 呆坐路邊崩哭
- 民營垃圾車撞安全島 駕駛重傷不治
- 「超跑」現身田徑場 游雅君接連打破3項宜縣運紀錄
- 豬哥亮賣命拍戲拖病情 背後原因超鼻酸
- 朴有天勞斯萊斯護愛 大街摟抱富女友放閃
- 《人物專訪》 Twinko篠崎泫遭虐待 被養父關雞籠
- 豬哥亮拍戲不按劇本 導演黃朝亮：天生喜劇大師
- NBA》帕丘利亞害雷納德受傷？ 杜蘭特：球迷不理性
- 糾結18年…豬哥亮癌逝 謝金燕悲痛萬分
- 債主變恩公！豬哥亮楊登魁2家人債情大糾葛
- 秀場天王豬哥亮傳奇一生 曾簽賭欠債「出國深造」
- 凌巨首季EPS0.24元 日商Ortus正式入主
- 〈上班一族5月徵文〉吃虧不是占便宜
- 殷仔練投卡卡 歸期無時間表
- 美英挺陸一帶一路計畫 德國態度有保留
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP plans monthly event to feature foreign nations
- 《復仇者聯盟》男星睡夢中離世 享壽68歲
- 馬德里網賽納達爾5度摘冠 本季紅土全勝
- 來不及見爸最後一面 謝金晶悲痛晚上回台
- 開賓士跑車到蘇花公路 駕駛不見疑跳崖
- 〈熱門族群〉財報靚 遊戲股萬點不落人後
- 八卦寮基金會舉辦棒球籃球夏令營 12年如一日
- 各地有午後雷陣雨 鋒面今晚影響劇烈
- 維納斯的呢喃（5／15～5／21）
- 病毒全球肆虐 微軟總裁：美政府囤積漏洞情報
- 錢坑越補越大洞
- （影音）遺書寫好拚宣傳 《大釣哥》成豬哥亮遺作
- 猿27安破紀錄 洪總生日「粉」快樂
- 〈熱門族群〉汽車股量漲價增 短線可反彈
- 中壢中新地下道 拓寬6線道
- 拋錨車害騎士撞死 駕駛判7月
- 到自助洗車場抓改裝機車被批過當 警：民檢舉噪音
- 市售麵濕加工製品抽驗 高市3件違法添加防腐劑
- 台股開盤下跌8.54點 報9978.28點
- 龍眼花銳減 國産纯蜜變稀有品漲幅驚人
- 鄭進一攻蛋處男唱自嘲化石
- 獨家》高市警局新禁酒令溯及既往 官警喊太嚴厲
- 路平減少開挖 竹市整合15建案
- 霸佔道路攬客 日月潭將取締
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北農董座人選 張榮味：尊重、支持陳景峻安排
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分