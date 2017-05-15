洪秀柱屏東拉票 國台語演說強調有做事、肯承擔

2017-05-15 19:52

〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨主席候選人洪秀柱今晚到屏東市參加挺柱大會，洪秀柱以國、台語演講強調，從擔任黨主席以來任內大小選舉都贏，國民黨的民調也贏過民進黨，並且進行黨內的改革，她不但有做事並且勇於承擔。

洪秀柱今晚在國民黨縣黨部主委蘇清泉、前縣議會議長黃國安及多位黨代表的陪同下在屏東市舉行挺柱大會，吸引了數百位的民眾參加，場面熱烈。

洪秀柱以國、台語混合演講，拉近與屏東黨員的距離，批評民進黨執政後核災食品進口、一例一休、同志婚姻等問題讓社會吵吵鬧鬧，製造與中國的仇恨讓兩岸關係緊張，她強調一中原則，認為自己很有擔當，敢得罪人，並且反駁別人批評她一年沒做事的說法，指出黨主席任內大小選舉都贏，國民黨的民調也贏了民進黨，因為外在的環境改變才進行黨工裁員，強調自已是抗壓力、有堅毅精神的人，希望黨員能夠支持她繼續連任。