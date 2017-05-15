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退休女教師遭爆月領雙薪 竹市府：履新一週即離職
2017-05-15 21:17
［記者洪美秀／新竹報導］新竹市讀者投訴說，有名國小退休女主任月領近7萬元月退俸，近日卻透過民代關係到教育處社教科任職，且為規避退休人員需領低於3萬1000元的月薪規定，要求只負責輕鬆業務，抨擊這名退休教師一人領雙俸，年輕人卻苦哈哈沒工作。
對此，市府教育處社教科強調根本是子虛烏有，社教科確實有4職等的約雇職缺，這名退休教師所投履歷符合業務人力需求，經過層層把關5月初履新，不過她個人因不適應，已在上週辦理離職手續，接下來社教科還會視業務需求重新招聘相關人力。
社教科官員也駁斥這名退休女教師是靠民代關係進來的，會入選主要是其有豐富的教育經歷，在7名應徵者中最符合業務需求條件，市府也不知道此退休女教師的背景，且此職缺本來就是月薪3萬元左右的工作，不過業務量並不輕鬆，主要辦理竹市各級學校交通安全宣導、藝文活動和兒童節、教師節等教育業務，女退休教師履新1週後，自認不適任決定離職，並完成離職手續。
讀者投訴說，這名女退休教師倚靠有當民代的親人，透過關係來應徵這份「職缺」，本身已領近7萬元的月退俸，為再多領公家薪水，竟要求僅做月薪3萬1000元以內的工作，且要求工作內容要輕鬆、沒壓力，質疑一個退休老師月領雙薪，根本是搶年輕人飯碗。
社教科官員強調，教育處的業務從來不輕鬆，要面對學校、老師、家長及教育部官員，需要投入教育熱誠，目前社教科依然有人力需求，將再透過人事系統開職缺，強調人力需求是以其能力和熱誠度為面試審核標準，鼓勵有工作需求及熱誠者來接受教育業務挑戰。
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