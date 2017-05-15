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退休女教師遭爆月領雙薪 竹市府：履新一週即離職

2017-05-15  21:17

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市讀者投訴說，有名國小退休女主任月領近7萬元月退俸，近日卻透過民代關係到教育處社教科任職，且為規避退休人員需領低於3萬1000元的月薪規定，要求只負責輕鬆業務，抨擊這名退休教師一人領雙俸，年輕人卻苦哈哈沒工作。

對此，市府教育處社教科強調根本是子虛烏有，社教科確實有4職等的約雇職缺，這名退休教師所投履歷符合業務人力需求，經過層層把關5月初履新，不過她個人因不適應，已在上週辦理離職手續，接下來社教科還會視業務需求重新招聘相關人力。

社教科官員也駁斥這名退休女教師是靠民代關係進來的，會入選主要是其有豐富的教育經歷，在7名應徵者中最符合業務需求條件，市府也不知道此退休女教師的背景，且此職缺本來就是月薪3萬元左右的工作，不過業務量並不輕鬆，主要辦理竹市各級學校交通安全宣導、藝文活動和兒童節、教師節等教育業務，女退休教師履新1週後，自認不適任決定離職，並完成離職手續。

讀者投訴說，這名女退休教師倚靠有當民代的親人，透過關係來應徵這份「職缺」，本身已領近7萬元的月退俸，為再多領公家薪水，竟要求僅做月薪3萬1000元以內的工作，且要求工作內容要輕鬆、沒壓力，質疑一個退休老師月領雙薪，根本是搶年輕人飯碗。

社教科官員強調，教育處的業務從來不輕鬆，要面對學校、老師、家長及教育部官員，需要投入教育熱誠，目前社教科依然有人力需求，將再透過人事系統開職缺，強調人力需求是以其能力和熱誠度為面試審核標準，鼓勵有工作需求及熱誠者來接受教育業務挑戰。

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  • 新竹市有讀者投訴某女退休教師透過民代親人關係到市府教育處社教科任職，要求月薪低於3萬1000元的輕鬆工作，是爽領雙薪俸，不過市府駁斥此說法，且強調女退休教師履新一週後已離職。（記者洪美秀攝）

    新竹市有讀者投訴某女退休教師透過民代親人關係到市府教育處社教科任職，要求月薪低於3萬1000元的輕鬆工作，是爽領雙薪俸，不過市府駁斥此說法，且強調女退休教師履新一週後已離職。（記者洪美秀攝）

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