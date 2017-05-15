WHA獲邀無望 外交部：藉提案表參與決心

2017-05-15 20:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）倒數計時，外交部今天公布，友邦已向世衛組織（WHO）提案，要求將「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」列入大會議程。據了解，我方經上週五和WHO當面確認今年「百分百不會受到邀請」，因此洽請友邦為我提案，但不追求票決。藉提案象徵我政府重視台灣健康人權，絕不放棄參與；同時也因正式提案須經討論，盼實質讓全世界了解台灣不該被排除在外，造成全球防疫缺口。

外交部今早發布新聞稿表示，已洽請友邦為我向WHO幹事長陳馮富珍提案「台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer）」，要求將此案列入本年WHA議程。外交部官員透露，我方與WHO保持溝通聯繫，上週五當面向WHO確認，今年「百分百不會受到邀請」。因此正式改以洽請友邦為我提案公開表態，象徵台灣政府非常重視健康人權，WHA是台灣和國際醫衛及世衛機制接軌的重要場域，絕對不會放棄參與。

根據WHA議事規則，明天即是提出補充事項提案的最後一天，我方已請多個友邦正式向WHO幹事長陳馮富珍提案，希望將此案列入議程。該提案將經過兩階段討論，是否列入議程由開議第1日（22）上午舉行的總務委員會決定，無論結果為何都需回報到大會，大會主席宣佈補充項目時，就會在194個會員國面前提到總務委員會的決定。若決定放入議程，大會就會針對該案進行討論，討論預期可能以「無共識」作結，但基於善意，我方不會追求票決；若決定不放入議程，外交官員表示，這個場合也能讓全世界了解，排除台灣造成全球防疫缺口，是不正確的作法。

另針對此次提案以「台灣」名義參與，外交部官員說，這並非首例，過去也曾以同樣名義提案。我方當然希望使用國號，但面臨壓力，因此彈性使用各種不同名稱，以「台灣」身份參與是世界上普遍可接受的。官員說，因希望此提案能獲得最大多數的支持和理解，引起最少的不當聯想，因此繼續使用「台灣」，最不得已才是「中華台北」。

外交官員也表示，理念相近國家相當支持我方，有7個占WHO整體會費56%的國家共同為我進洽WHO，助我力道相當強勁，前所未有，後續仍有規劃。而我政府代表團此次前去，將聚焦醫衛專業參與，爭取的是台灣2300萬人民的健康權益，希望和WHO合作落實聯合國永續發展目標（SDG）。衛福部長陳時中將與美日等多個重要國家共同舉行雙邊會談，預定接受國際媒體訪問，也將以召開國際記者會、出席民間團體活動等方式表達台灣訴求。