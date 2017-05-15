左批時力、右戰民進黨 廖國棟：既然在野就野一次

立法院續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠立委爆發激烈推擠衝突，國民黨立委廖國棟等向主席台潑水。（記者簡榮豐攝）

2017-05-15 19:39

［記者陳鈺馥／台北報導］「前瞻基礎建設條例草案」今在藍委潑水、翻桌抗議下初審通過，近三週反前瞻戰場暫落幕，立法院國民黨團總召廖國棟會後受訪表示，國民黨團會持續過去反對立場，替人民看緊荷包，35席國民黨立委都齊心一致，現在若退出將被民進黨看扁，「既然在野就野一次！」

廖國棟指出，國民黨如果現在退出戰場，不僅對選民、民眾無法交代，也會被民進黨看扁，現在許多支持者打電話來立委辦公室，加油打氣要國民黨把前瞻給擋下來，接下來進入協商冷凍期，國民黨團也會每天向外界說明，為何要反前瞻。

「只要有抗爭，就能讓國民黨有空間！」廖國棟說，未來臨時會審理前瞻條例是新戰場，屆時預算書送來後，國民黨立委要大量提案，讓民進黨知道痛在哪裡，35席立委每人都要提案。

廖國棟指出，520國民黨選出新的黨主席後，不管是誰當選，黨團也要與黨中央、智庫及文傳會戰力整合、強化戰力，也會要幕僚製作大量懶人包，讓國民黨主張讓民眾了解。

針對新任黨主席若依舊為洪秀柱，黨團與黨中央不合是否會影響整合戰力？廖國棟則說，沒有想過黨主席會是同一人，屆時再看主席是誰。

對於近期如何與民進黨團總召柯建銘協商交手，廖國棟表示，只有「溝通」沒有協商，雙方意見宛如平行線沒有交集，國民黨開出前瞻預算改成4年5000億元，三週抗爭以來民進黨一字不改，也都不願意退讓，「如果國民黨還是溫良恭儉讓，會對不起全國民眾！」

此外，關於國民黨團是否有和時代力量在前瞻議題上有合作可能性，廖直言，時代力量無戰鬥力，在旁邊涼快就好，這次的抗爭國民黨團已使出洪荒之力，可惜人數不敵民進黨立委，被民進黨採過去也不能去苛責同仁。

時代力量黃國昌日前嗆國民黨和民進黨在演戲，讓前瞻條例沒有實質審查就迅速通過。廖國棟聞訊也反嗆，時代力量每天在那邊叫，「那是他們是在亂想！」國民黨團監督民進黨力道將持續，在年金法案上未來會用修正提案來作戰，年金條文共92條，屆時每條都可以提案應對。

廖國棟強調，民進黨今日趁前瞻條例混亂，在司法及法制委員會通過「中央行政機關組織基準法修正草案」，開放三級機關首長可任用政務官，「今天先讓他們爽一下」，屆時院會絕對嚴加反對，國民黨團目前已關係協商大門，不會去跟民進黨團協商。