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被趙藤雄告妨害名譽獲不起訴 林洲民這樣說...

2017-05-15  21:34

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都市發展局長林洲民去年於臉書發文提到「For the sake of Universal Common Knowledge」，讓遠雄董事長趙藤雄認為林涉嫌用「F、U、C、K」的藏頭詩罵人，趙藤雄向台北地檢署提出妨害名譽刑事告訴，檢察官調查後認罪嫌不足，今將林不起訴。林洲民回應，自己很珍惜這次的不起訴，但對他及都發局來說，他們所關心的是公共安全議題，而不懂遠雄為什麼要藉由這些微不足道的議題去大作文章，強調自己在個人臉書從未有針對性。

遠雄發言人楊舜欽則說，目前遠雄還沒有收到不起訴處分書，等收到之後會與律師研究是否再議。

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  • 林洲民回應，自己很珍惜這次的不起訴，但對他及都發局來說，他們所關心的是公共安全議題，而不懂遠雄為什麼要藉由這些微不足道的議題去大作文章。（資料照，記者鍾泓良攝）　

    林洲民回應，自己很珍惜這次的不起訴，但對他及都發局來說，他們所關心的是公共安全議題，而不懂遠雄為什麼要藉由這些微不足道的議題去大作文章。（資料照，記者鍾泓良攝）　

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