京華城容積率不如預期 監委劉德勳要質問北市府

京華城小股東今天前往台北市議會外向市長柯文哲（左）陳情，呼籲市府回復京華城容積率為560%。（記者廖振輝攝）

2017-05-15 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕京華城開發案容積率問題引發爭議，媒體報導也傳出馬提名監委護航京華城，日前京華城董事長陳玉坤就容積率從預期的560%降為392%向股東道歉，當天下午前總統馬英九提名的監委劉德勳，就臨時提案對北市府提出質問，其做法被與會監委質疑，認為劉德勳根本毫不避嫌。

《上報》報導，京華城案容積率希望取得容積率560%，陳玉坤本月4日代威京總部集團主席沈慶京開記者會，就容積率縮水向股東道歉；當天下午劉德勳隨即在監院「內政及少數民族委員會」臨時提案，準備下月對市府提出質問。雙方同1天對北市府施壓，引發其他監委質疑，劉德勳不避嫌，突擊方式向市府提出質問，根本是陷他們於不義。

報導指出，其他的與會監委事先毫不知情，他們抱怨被劉德勳「蒙鼓裡」，且最後還被拖著幫他「背書」。當天「內政及少數民族委員會」召集人監委王美玉曾建議，先等北市府來函說明3月與威京協調會的結果，延後1個月處理質問案，不過劉德勳不接受。與會監委們基於尊重同事提案，無異議讓質問北市府的提議過關。

劉德勳做法引發其他監委質疑，因為上月劉才對苗栗縣政府提出質問，下個月又要對北市府提出質問，在歷屆監察院是極為罕見的情況。有監委甚至直言，「你（指劉）怎麼動不動在質問，怎麼回事？」

劉德勳在2015年12月曾就京華城案對台北市政府提案糾正，其中對北市府就該案的容積率計算方式頗有意見。

監察法第25條規定，被糾正機關如逾2個月仍未將改善與處置之事實答復監察院時，監察院得質問之。監委若對糾正或質問後的處理情形仍不滿意，依監察法施行細則第20條之1，認為有藉故敷衍、推責、延滯，或不為適當之改善與處置，或質問後仍未切實改善，對被糾正機關的主管長官，可依監察法第6條，向監察院提案彈劾；或依監察法第19條提案糾舉。