送別蔡有全 周慧瑛：他一生有的只是磨難再磨難

前國策顧問蔡有全的告別禮拜，今日下午在台北市第一殯儀館舉行。（圖擷取自蔡有全臉書）

2017-05-15 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕前國策顧問蔡有全的告別禮拜，今日下午在台北市第一殯儀館舉行。出席者包括行政院長林全、前副總統呂秀蓮、前行政院長蘇貞昌、前民進黨主席姚嘉文、許信良、獨台會創辦人史明以及一起因台獨案入獄的戰友許曹德等，都來送蔡有全最後一程。蔡有全遺孀周慧瑛在祭文中表示，蔡有全一輩子捨身為理想奉獻，沒有休閒娛樂，只有磨難再磨難。

2017年5月4日蔡有全在家中感到不適，躺下休息，這一休息就蒙主寵召，享壽67歲。綜合媒體報導，民進黨負責協辦這次治喪事宜，治喪委員會榮譽主任委員由總統蔡英文擔任，主任委員由副總統陳建仁、前副總統呂秀蓮擔任，總幹事由民進黨秘書長洪耀福擔任。

周慧瑛在祭文中寫到，「你的一生，從來沒有為過自己，沒有休閒、沒有娛樂，有的只是不間斷的磨難再磨難，能與你攜手在公園裡散步，始終是我遙不可及的夢，我深知你苦，也為你苦，但自嘆始終無法將你從萬丈深淵的『自縛』裡拔出。你已做了許多許多，無奈島國的命運，永遠是你解不開的軛啊！」

蔡有全獨子蔡心岳在父親的追思禮拜上表示，父親生前曾告訴過他，前總統李登輝曾派人遊說蔡有全，如果蔡有全承認中華民國，就可以獲得2500萬的補償金並且得到特赦，但被蔡有全拒絕。

民進黨秘書長洪耀福表示，蔡有全是一位人格者，是受眾人景仰的民主前輩。蔡有全在近兩次總統大選時，在宗教組織上面出力，跨出宗教藩籬，為民進黨做出貢獻。前立委洪奇昌也推崇蔡有全是一個人格者，是一個用生命實踐自己的理想的政治理想主義者，洪奇昌表示，「蔡有全是我永遠懷念的兄弟朋友」。

告別式的最後，由民進黨中常委柯建銘、中常委沈發惠、台北市議員周柏雅、民進黨副秘書長卓榮泰擔任覆旗官。在棺木上覆蓋黨旗。他一生的志業，就寫在靈堂上高掛的布條上，「活路只有一條，台灣應該獨立」。