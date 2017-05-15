臨時工廠登記期限延長5年？ 中市議員：有失公平

2017-05-15 16:39

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市約有1萬8000家未登記工廠，只有1645家取得二階段臨時工廠登記，市議員張耀中表示，臨時工廠登記期限將至109年6月屆滿，有立委提案延長5年，但延長期限無法解決問題，更對其他工廠不公平，政府應該做的是加速開發產業園區。

張耀中表示，臨時工廠登記經過兩次修法，延長申請期限，但通過家數實在很少，總計台中市總申請家數為2513家，一階核准計2145家，二階計1645家。而全市推估1萬8000家未登記工廠，通過二階拿到臨時工廠登記的比例僅約9％。

張耀中指出，臨時工廠登記期限至109年6月屆滿，有立委提案修法延長期限5年。他認為此舉只延長落日期限，而未打開申請的大門，對於之前想申請卻來不及準備的廠商未盡公平；另外，一味延長期限不能解決未登記工廠的問題，更違反土地分區使用，形成工廠位於住宅區的情況，影響居住安寧，市府應對此政策適當表達意見，同時加速開發產業園區。

副市長張光瑤表示，市府推動產業園區的腳步一直沒有停下來，但行政程序比他想像中的還要久。

經發局長呂耀志也說，到合法的工業區設廠才能長治久安，雖然工業用地供給與需求有差距，市府會積極爭取開發產業園區，並極力輔導未登記工廠進駐。