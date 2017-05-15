出席活動挺郝龍斌？ 馬英九說...

國民黨黨主席選舉，前總統馬英九是否表態是眾人關注的焦點，今天馬英九再次強調：「沒支持特定的候選人」。（資料照，記者方賓照攝）

2017-05-15 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選舉將於本週六（20日）進行投票，6位候選人全力拉票，前黨主席馬英九的態度也是眾人關注的焦點，今天馬英九出席候選人郝龍斌的活動，不過他上台致詞時表示：「今年我不選、我也沒支持特定的候選人」。

綜合媒體報導，郝龍斌今天下午在台北市青少年育樂中心舉辦「贏回台北座談會」，邀請馬英九出席，與基層黨員座談，由於距離投票僅剩5天，馬郝同台引發「馬英九挺郝龍斌」的猜測，不過馬英九上台致詞時澄清：「今年我不選、我也沒支持特定的候選人」，不過他也祝福郝龍斌「心想事成。」

馬英九曾在3月的一場僑宴中表示，這次黨主席選舉，他沒有支持任何候選人，誰來找他，他就支持誰，「希望沒有當選人的人能幫助當選的人」，包含吳敦義、郝龍斌在內的候選人也都認為馬英九沒有必要表態。

國民黨黨主席候選人洪秀柱、吳敦義、郝龍斌等人，都將在週五（19日）晚上舉辦選前之夜，傳吳敦義陣營已經邀請馬英九出席，是否現身還需看馬英九意願。