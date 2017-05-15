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動物園駐衛警要寫標案考核食安 壓力大到須輔導

2017-05-15  16:22

〔記者張議晨／台北報導〕動物園駐衛警工作好多。台北市議員許淑華今質詢教育部門時指出，動物園內14名女駐警，除了原有勤務，還需處理販賣站考核、標案撰寫等行政工作，甚至公務車調度都要由駐衛警來做，想調回原職卻屢遭園長拒絕，要求教育局應讓駐警回歸原本工作業務。

對此，動物園長金仕謙回應，服務領域不斷改變，食安與運輸都涉及遊客安全，一旁的教育局長曾燦金則趕忙回應，「會做盡快檢討」。

台北市立動物園有24名駐衛警，其中有14名是女性，但許淑發接獲女駐衛警陳情，發現她們除需負責園區巡邏、門禁管制的工作外，還得考核園內販賣站食安、陳情案件回復、管理工讀生、處理報表，儼然成為動物園的「全能工具人」。

許淑華指出，這些女駐警多次向園長反映，要求回歸駐衛警職務，卻屢遭園長以人力不足為由拒絕。誇張的是，她們還得撰寫如「票務人力委外」、「工程採購」、「駕駛人立委外」等勞務、工程標案，且辦採購還要被懲處。

她批評，動物園實在太過分，導致女駐衛警壓力過大，每月都要到人事處尋求心理輔導。要求教育局用預備金委外聘用保員，用來因應園區安全，並讓14名女駐警回歸原本工作業務。

金仕謙答詢回應，近年來遊客服務項目、領域都不斷改變，例如食品安全、運輸狀態、遊客進出業務等，都涉及安全。但站在金一旁的曾燦金聽聞回應立即滅火，曾表示，「會盡快檢討，做出符合人力配置的需求，並專案了解」。

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  • 台北市議員許淑華（左），金質詢北市教育局及動物園。（記者張議晨攝）

    台北市議員許淑華（左），金質詢北市教育局及動物園。（記者張議晨攝）

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