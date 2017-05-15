再披戰袍？遺孀張美慧籌備田智宣基金會

對於籌備田智宣基金會一事，被外界解讀為將「再披戰袍」，張美慧微笑回應「一切以基金會運作為優先，延續老田服務地方的精神！」 （記者王峻祺攝）

2017-05-15 16:10

［記者王峻祺／花蓮報導］前花蓮市長田智宣逝世即將滿週年，遺孀張美慧現階段除忙於籌備田智宣基金會，今也宣布本週日將舉辦「追思田智宣紀念健行活動」，邀約民眾一起緬懷「微笑老田」；對於籌備基金會一事，被外界解讀為將「再披戰袍」，張美慧微笑回應「一切以基金會運作為優先，延續老田服務地方的精神！」

前花蓮市長田智宣去年5月29日病逝，地方各界深感遺憾，遺孀張美慧8月接續投入市長補選，以些微票數落敗，雖未能為綠營留住後山，但這段時間仍延續田智宣深耕地方的精神，勤走基層服務，並與家人、好友籌組紀念基金會。

「延續田智宣踏實、務實的人格特質！」張美慧說，選舉結束後，很多朋友都關心她的動向，但近一年來忙於想念老田，忙於讓自己更健康、更有活力，更籌備成立基金會，用來延續田智宣生前服務地方的精神。

她強調，基金會除提供想念老田朋友的一個談論空間，未來更要打造成為一處公益交流的平台，並培育更多人才，讓具有像老田一樣有著踏實、務實及深耕地方精神的年輕人，繼續為地方民眾服務。

「一切以基金會運作為優先！」張美慧說，現階段最重要的事情，就是讓基金會長長久久、永續運作，並花更多心力維持基金會的功能，達到當初籌組的預期目標，也盼吸引更多喜愛這片土地的青年人才，願意持續投入、奉獻，讓地方有更好的發展。

田智宣基金會籌備處執行長陳志強表示，「追思田智宣紀念健行活動」訂於5月21日，將在田智宣公職生涯起點吉安鄉舉行，早上7時許自南華國小出發，行經初英自行車步道、接往吉安路六段後返回國小終點，全程約3公里，沿途設有3處音樂表演點，活動免費還可領取運動毛巾等紀念品，歡迎民眾穿戴紫色衣物及配件，一起懷念微笑老田。