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高捷離峰時段沒空位 管碧玲：郝龍斌胡說什麼？

管碧玲拍下非尖峰時段，高捷的搭乘人潮。（圖擷取自「管碧玲（kuanbiling）」臉書頁）

2017-05-15  17:09

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人郝龍斌日前痛批，「前瞻計畫」把錢用在中南部做軌道運輸沒有意義，引起高雄市長陳菊、台南市長賴清德不滿。民進黨立委管碧玲今也在臉書PO文打臉郝龍斌。

管碧玲在非尖峰時刻搭乘高雄捷運，乘客在月台前排隊候車、車廂內也沒有空位，她貼出照片並且寫道：「這是我們高捷，一般時間也沒位子坐，郝龍斌胡說什麼？」網友們也在PO文底下留言回應表示認同，也有網友酸郝龍斌「只會用北部的眼光看南部」。

管碧玲稍早PO文表示，高雄捷運在一般時間也沒位子坐，並且砲轟「郝龍斌胡說什麼」。（圖擷取自「管碧玲（kuanbiling）」臉書頁）

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