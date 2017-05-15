民團轟「坦克車」式審查 立院外撒冥紙反前瞻
2017-05-15 15:18
「前瞻基礎建設特別條例草案」今天混亂中初審通過，政大教授徐世榮（左二）與多個公民團體在立法院群賢樓外召開記者會，批民進黨威權、獨裁復辟，民主倒退。（記者簡榮豐攝）
［記者陳鈺馥／台北報導］立法院在國民黨立委潑水、灑假鈔抗議下，今日初審通過「前瞻基礎建設特別條例草案」，政大地政系教授徐世榮及公民團體下午痛斥，這是台灣民主沉淪的一天，無法接受「坦克車」輾過式審查，並群聚立院外拍桌、撒冥紙抗議。
徐世榮表示，前瞻條例快速通過顯示二大訊息，總統蔡英文現在儼然是台灣公民團體的總召集人，因為前瞻計畫涉及水資源、環境建設開發，都是公民團體長期關注的議題，用這種「坦克車」方式通過審查，台灣所有公民團體未來要合力面對蔡英文的獨裁統治。
徐世榮說，現在民進黨已經不想角色扮演了，正進行假民意的獨裁統治，公民團體對於前瞻計畫的意見都不採納，這幾天以來公民在立院外宣讀也置之不理，只會叫縣市首長出來講民粹式膚淺的話。
徐世榮強調，今天是台灣民主非常恥辱的一天，更是民主沉淪黑暗的一天，立法院不退回重擬，既然民進黨那麼愛錢，那公民團體就準備冥紙撒給他們花。
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