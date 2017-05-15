藍委大鬧杯葛前瞻 徐永明：下次搏版面得脫褲子

徐永明表示，「國民黨的下場，就是下次只有脫褲子，才能博得上版面的機會」。（資料照，記者林正堃攝）

2017-05-15 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕立院今於國民黨立委潑水、撒假鈔、扔寶特瓶的混戰下，初審通過「前瞻基礎建設特別條例草案」。對此，時代力量黨團總召徐永明表示，「無腦杯葛，下次只能脫褲子才有版面」。

徐永明於臉書粉專分享本報報導，並撰文指出，今審前瞻草案時，原欲實質審查、嚴格監督，逐條按議事規則登記發言，「無奈國民黨惡意阻擋，讓召委無法請行政官員上備詢台，接受質詢，輕易放掉為民監督的機會」。

徐永明認為，作為在野黨，對法案若有意見，「只有上質詢台與官員辯論、爭取民眾認同，才能真正有改變的機會」。然而，藍委從抬桌衝撞、敲鑼打鈸，至灑粉灑水撒紙，「最後到底為民眾爭取到甚（什）麼？」

徐永明直言，藍委這樣亂打鬧、「無腦杯葛」，根本無法於國會留下任何記錄，自嗨一個早上，「最後毫無存在感，得不到官員尊重、民眾也看不起，作賤立法委員這個職位而已」並感嘆，「國民黨的下場，就是下次只有脫褲子，才能博得上版面的機會」。

立院今續審「前瞻基礎建設特別條例草案」， 爆發激烈推擠衝突。（記者王藝菘攝）