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待遇差很大！議員嘆：母親節熱鬧滾滾、父親節冷冷清清

2017-05-15  14:57

〔記者李立法／屏東報導〕母親節昨天剛過，縣議員鄭寶川今天質詢時便有感而發，每年母親節總是熱鬧滾滾，父親節卻是冷冷清清，待遇實在差很大，他以台語打趣說「一到母親節，子女搶著請媽媽到東港吃龍蝦，若是父親節，子女跑到沒半個」，建議縣府辦活動別忽略了父親節。

鄭寶川說，懷胎10月，母恩浩蕩，媽媽當然偉大，縣政府及鄉公所習慣在母親節舉辦眾多慶祝活動，甚至安排子女幫母親洗腳，回報親恩，但當爸爸的，也是很辛苦，到了父親節，是否該辦些活動宣揚父愛，安排子女幫父親擦擦汗或擦眼淚也行。

列席縣府員官聽完鄭寶川為父親節「抱屈」的一席話，露出淺淺微笑，沒有表示意見；有人認為母親節在假日，慶祝活動多，氣氛自然熱鬧；有人認為鄭寶川說出許多男性心聲，建議將父親節改為國定假日；也有人認為父親對家庭的重要，子女們心裡都明白，父親節有無形式上慶賀活動，不必計較。

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  • 屏東縣議員鄭寶川質詢時，感嘆每年父親節總是冷冷清清。（縣議會提供）

    屏東縣議員鄭寶川質詢時，感嘆每年父親節總是冷冷清清。（縣議會提供）

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