黃昭順「邊吹邊噴口水」 林俊憲：噁心、想召喚鄧佳華

2017-05-15 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今日續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠再爆衝突，民進黨立委林俊憲在臉書上指控，國民黨立委黃昭順在衝突中掏出哨子、邊吹邊噴口水，讓他想召喚網紅FBI帥哥鄧佳華出來反擊。

林俊憲PO文表示：「完全意料之中，今天一早國民黨又在立院開會的時候瞎衝一波。推擠、灑水、小動作樣樣來，目的就是杯葛會議進行。黃昭順也掏出哨子，在我面前邊吹邊噴口水，老實說挺噁心的，只好摀著耳朵，眼觀鼻鼻觀心忍耐過去。奉勸國民黨的這些委員，別再鬧了，神聖的議事殿堂，不是你們起乩作秀的場合，若是國會繼續空轉，絕非台灣之福。」

並且以「順姨哩馬卡拜託咧」、「吹哨子兼噴口水」、「這種噁心戰術真的可以嗎」、「想召喚鄧佳華出來反擊」當作標籤、作註解。