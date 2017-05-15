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杯葛前瞻很成功？ 藍委：將找其他能得分的議題

2017-05-15  16:06

〔即時新聞／綜合報導〕立法院在國民黨立委潑水、撒假鈔抗議下，今日初審通過「前瞻基礎建設特別條例草案」。混亂中，會議主席、召委邱議瑩宣布開始宣讀條文，議事人員自草案第7條逐步宣讀至結束，全案保留至院會處理，須交黨團協商。

而國民黨團也認為杯葛前瞻很成功，讓外界知道國民黨的訴求，並要在前瞻之後，尋找其他能得分的議題。

據《蘋果日報》報導，國民黨團幹部認為，藍委如果因只杯葛前瞻而忽略其他議題，那人民會怎麼想？既然前瞻已經得分了，應該也要找尋別項能得分的議題，例如和勞工年金有關的《勞工保險條例》，這也是國民黨要準備好的對案。

但對於「前瞻條例」，有鷹派藍委認為不能就這樣鬆手，應持續增加對外的論述，讓人民知道藍委是反對錢坑法案，而非反建設。還有資深藍委提醒，「前瞻條例」應該要拉長協商時間，不能一個月後就讓民進黨三讀通過。

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  • 立法院續審前瞻基礎建設特別條例草案， 爆發激烈推擠衝突，藍委高舉牌誌丟擲假鈔，大聲高喊有異議。（記者王藝菘攝）

    立法院續審前瞻基礎建設特別條例草案， 爆發激烈推擠衝突，藍委高舉牌誌丟擲假鈔，大聲高喊有異議。（記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： 前瞻 前瞻基礎建設特別條例草案 前瞻條例 國民黨 經濟委員會 藍委
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