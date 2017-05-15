勿杯葛前瞻計畫 邱莉莉：國民黨應為台灣人多著想

2017-05-15 14:20

〔記者蔡文居／台南報導〕針對前瞻基礎建設計畫，引起國民黨強烈杯葛，台南市議會民進黨團今天下午召開記者會，全力支持行政院推動前瞻計畫，消弭城鄉差距，平衡南北建設，為國家打下良好基礎。市議員邱莉莉並呼籲國民黨不要杯葛，因為現在不做，30年後就會後悔，「如果國民黨真的是台灣人，應該為台灣人多著想。」

黨團總召李退之表示，國家建設不用分藍綠，該做就做。外界質疑為何都選在民進黨執政縣市執行？因為民進黨確實在很多縣市執政，而且多在中南部。全世界軌道建設發達的國家，都是民權及社會經濟平等的國家，愈重視基層的國家，愈重視軌道建設，全力支持軌道舖向中南部。

黨團幹事長林宜瑾則表示，前瞻建設計畫就是要造福台灣、投資台灣。過去幾十年，中央在大台北砸下1兆2000多億建設捷運，而中南部不要說軌道建設，連公車交通都很困難。前瞻計畫有關台南的交通建設，包括先進運輸系統，30分鐘公路生活圈及鐵路立體化延伸案，這對台南的發展很重要，呼籲市民打電話給「國民黨們」，請他們支持，讓前瞻計畫通過，落實造福地方。

邱莉莉表示，台灣過去幾十年，基礎建設失衡，這是台南大眾運輸最後一塊拼圖，有正當性及需要性，呼籲國民黨不要杯葛。市議員蔡旺詮也表示，國民黨的作法就是「能撈就撈，能擋就擋，拖垮國家。」

台聯議員楊中成則表達全力支持執政黨，指前瞻計畫就如早期十大建設一樣，創造工作機會，代表台聯全力支持，希望國民黨不要再阻擋，讓計畫早日執行。