勿杯葛前瞻計畫 邱莉莉：國民黨應為台灣人多著想
2017-05-15 14:20
〔記者蔡文居／台南報導〕針對前瞻基礎建設計畫，引起國民黨強烈杯葛，台南市議會民進黨團今天下午召開記者會，全力支持行政院推動前瞻計畫，消弭城鄉差距，平衡南北建設，為國家打下良好基礎。市議員邱莉莉並呼籲國民黨不要杯葛，因為現在不做，30年後就會後悔，「如果國民黨真的是台灣人，應該為台灣人多著想。」
黨團總召李退之表示，國家建設不用分藍綠，該做就做。外界質疑為何都選在民進黨執政縣市執行？因為民進黨確實在很多縣市執政，而且多在中南部。全世界軌道建設發達的國家，都是民權及社會經濟平等的國家，愈重視基層的國家，愈重視軌道建設，全力支持軌道舖向中南部。
黨團幹事長林宜瑾則表示，前瞻建設計畫就是要造福台灣、投資台灣。過去幾十年，中央在大台北砸下1兆2000多億建設捷運，而中南部不要說軌道建設，連公車交通都很困難。前瞻計畫有關台南的交通建設，包括先進運輸系統，30分鐘公路生活圈及鐵路立體化延伸案，這對台南的發展很重要，呼籲市民打電話給「國民黨們」，請他們支持，讓前瞻計畫通過，落實造福地方。
邱莉莉表示，台灣過去幾十年，基礎建設失衡，這是台南大眾運輸最後一塊拼圖，有正當性及需要性，呼籲國民黨不要杯葛。市議員蔡旺詮也表示，國民黨的作法就是「能撈就撈，能擋就擋，拖垮國家。」
台聯議員楊中成則表達全力支持執政黨，指前瞻計畫就如早期十大建設一樣，創造工作機會，代表台聯全力支持，希望國民黨不要再阻擋，讓計畫早日執行。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 中國怎麼了？用台灣早年禁唱民謠為一帶一路「主調」
- 藍委潑水、推擠…前瞻條例初審通過
- 獨派：小英應向國際宣示台灣是主權獨立國家
- 新武器實測？太平島下週實彈射擊受矚目
- 自爆4歲遭誘拐﹗高市秘書處長；努力生活克服陰影
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 獨家》豬哥亮病逝 享壽70歲
- 債主變恩公！豬哥亮楊登魁2家人債情大糾葛
- 星期專訪》蔡：進入建設年 拚有效執行
- 獨家》高市警局新禁酒令溯及既往 官警喊太嚴厲
- 南檢追查林奕含案 本週將傳喚父母說明
- 身分證字號54、84、74…沾到「死」可申請更改
- 李志銘／華麗與異色的想像 － 泉鏡花《天守物語》繪本談
- 小檔案
- 自由廣場》（澄社評論）遠離佛地魔
- 糾結18年…豬哥亮癌逝 謝金燕悲痛萬分
- 為電影拖慢療程 醫師：豬哥亮睡夢中辭世
- 校安通報有幽靈？北市死30人卻有38人申請理賠
- 垃圾堆有黃金 公所僱工陳志誠拾金不昧
- 周董生涯98轟 僅1發左外野
- 巨無霸5噸重豆腐 中國人1小時吃光光
- 夫妻關係百百種 申報方式大不同
- 勒索病毒威脅升高 川普開緊急會議研商對策
- 台股開盤下跌8.54點 報9978.28點
- 北埔街頭出現毒餌肉盤 網友提醒防範毛小孩誤食
- （獨家）「我欠他很多！」豬哥亮好友導演葉天倫爆哭
- 分隊門口 8消防員幫警妻接生
- 台南》協進會助聾啞 2600公斤米「先欠著」
- 孝子遭撞命危 反廢死：酒駕應以殺人罪論處
- 言承旭談復合 笑答問她啊
- 全國少棒錦標賽 台南市隊旗開得勝
- 楊青矗冒死發聲 銳筆道工人辛酸
- 層峰柴油買家自駕優選-2
- 治安大漏洞》境管詐欺犯 改名換身分證號 大方出入境
- 猿27安破紀錄 洪總生日「粉」快樂
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Public blames China for WHA woes
- MLB》基特球衣退休之日 田中卻投出生涯最慘先發
- 母親告白 天盛國小滿滿溫馨
- 自由開講》為什麼憂鬱的人吃抗憂鬱藥可能自殺？
- 郭博州墨彩‧塵外 抽象複合媒材繪畫展出
- 《人物專訪》 Twinko篠崎泫遭虐待 被養父關雞籠
- 宋仲基客串《秘行要員》 致敬劉亞仁
- 偽造條碼 詐全台家樂福19次
- 豬哥亮讚謝金燕不靠爸 激謝金晶：妳很普通
- 〈異同OPEN講〉不敢被看見 同志心酸酸
- 遠雄今大巨蛋移樹會勘 護樹團體爬樹抗議
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：勿杯葛前瞻計畫 邱莉莉：國民黨應為台灣人多著想
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分