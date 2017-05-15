網媒報導阿扁嗆中監？陳致中：子虛烏有

網路媒體報導阿扁嗆中監？陳致中澄清根本子虛烏有。（翻攝陳致中臉書）

2017-05-15 14:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對某網路媒體指中監不准前總統陳水扁參加凱校餐會，阿扁嗆聲：「不然把我抓回去」﹖陳致中今透過臉書澄清，報導完全捕風捉影、子虛烏有，連國民黨發言人也來此政治操作、令人遺憾。

陳致中重申，519凱達格蘭基金會12週年感恩餐會，是一個社區職能治療行程，應當尊重醫療小組專業意見，平常心看待，不要政治化。

他強調，這也是一個與老朋友們溫馨的互動，陳總統出席致意並表達感謝，這是人情世故，再自然不過的事。

某財經網路媒體轉載另一個網路媒體報導，指稱中監不准阿扁出席餐會，阿扁不會再另提申請，還傳出阿扁為此嗆聲：「不然把我抓回去」，一句話引起各界關注。

地方人士質疑，媒體、特別是網路媒體，現在幾乎沒機會接觸或採訪陳水扁，怎會寫出這樣的話，無法理解從哪裡聽來的，起碼應求證一下陳致中。