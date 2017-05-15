| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
（影音）豬哥亮移靈 謝金燕趁亂逃逸 日自衛隊偵察機失聯 疑似墜毀北海道 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 政治

中市爭取產業園區納前瞻計畫 議員籲不分藍綠支持

民進黨議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿（由右至左）要求市府力爭前瞻計畫。（記者張菁雅攝）

2017-05-15  13:32

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府爭取4處產業園區列入前瞻計畫，市議員謝志忠、蔡雅玲和張玉嬿今天質詢指出，他們的服務處都收到中小企業主詢問進度，可見台中工業區「缺地」嚴重，他們並呼籲市府與立委拿出決心，不分藍綠全力支持前瞻計畫到台中。

謝志忠表示，台中有4個產業園區待開發，分別是豐原神岡豐洲二期工業區、潭子聚興產業園區、太平產業園區、關連工業區3期，光是徵地就需要相當高的成本，台中市是中小企業的重點地區，更應積極爭取中央的資源，要求4個園區都能被納入前瞻計畫。

謝志忠也說，前瞻計畫規劃在全台開發20處「開發在地型產業園區」，共有100處園區在爭取，成功機率只有1/5，而經濟部評選的條件，包括當地廠商有開發需求、自行解決水電困難、設有經營管理單位、需有永續經營計畫；他認為除了這些條件，市府的決心、立委的支持也很重要，卻見國民黨立委在審查前瞻計畫草案時潑水、翻桌，立委應扮演地方發展的助力，而非阻力，呼籲國民黨籍議員、立委共同支持。

蔡雅玲指出，「前瞻計畫是台中的維他命」，市府應將企業的心聲帶到中央，台中的府會、藍綠也必須團結，才能爭取到前瞻計畫的支持。

張玉嬿則表示，經濟部曾經公告「特定地區個別整體變更編定為丁種建築用地興辦事業計畫」，為部分的農地違章工廠取得合法用地，前瞻建設應該比照辦理，釋出已被污染的農地來發展工業園區。市府更應該藉此因地制宜，建立一套農地工廠處理機制，成為全國的範例。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻基礎建設特別條例草案 前瞻計畫
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧粉漿蛋餅
好下飯✧蒼蠅頭
好清爽✧鳳梨鮮魚湯
好吃筍子怎麼挑？
轉寄

標題：中市爭取產業園區納前瞻計畫 議員籲不分藍綠支持


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月15日‧星期一‧丁酉年四月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.