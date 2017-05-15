中市爭取產業園區納前瞻計畫 議員籲不分藍綠支持
2017-05-15 13:32
民進黨議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿（由右至左）要求市府力爭前瞻計畫。（記者張菁雅攝）
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府爭取4處產業園區列入前瞻計畫，市議員謝志忠、蔡雅玲和張玉嬿今天質詢指出，他們的服務處都收到中小企業主詢問進度，可見台中工業區「缺地」嚴重，他們並呼籲市府與立委拿出決心，不分藍綠全力支持前瞻計畫到台中。
謝志忠表示，台中有4個產業園區待開發，分別是豐原神岡豐洲二期工業區、潭子聚興產業園區、太平產業園區、關連工業區3期，光是徵地就需要相當高的成本，台中市是中小企業的重點地區，更應積極爭取中央的資源，要求4個園區都能被納入前瞻計畫。
謝志忠也說，前瞻計畫規劃在全台開發20處「開發在地型產業園區」，共有100處園區在爭取，成功機率只有1/5，而經濟部評選的條件，包括當地廠商有開發需求、自行解決水電困難、設有經營管理單位、需有永續經營計畫；他認為除了這些條件，市府的決心、立委的支持也很重要，卻見國民黨立委在審查前瞻計畫草案時潑水、翻桌，立委應扮演地方發展的助力，而非阻力，呼籲國民黨籍議員、立委共同支持。
蔡雅玲指出，「前瞻計畫是台中的維他命」，市府應將企業的心聲帶到中央，台中的府會、藍綠也必須團結，才能爭取到前瞻計畫的支持。
張玉嬿則表示，經濟部曾經公告「特定地區個別整體變更編定為丁種建築用地興辦事業計畫」，為部分的農地違章工廠取得合法用地，前瞻建設應該比照辦理，釋出已被污染的農地來發展工業園區。市府更應該藉此因地制宜，建立一套農地工廠處理機制，成為全國的範例。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 前瞻基礎建設特別條例草案 前瞻計畫
政治‧本日最多瀏覽
- 中國怎麼了？用台灣早年禁唱民謠為一帶一路「主調」
- 營救李明哲 美眾院邀李妻出席聽證
- 三級機關首長得列政務官 立法院初審通過
- 事業廢棄物無處去 台南議員林宜瑾：工業區應設處理設施
- 無理杯葛前瞻惹議！高市民進黨團：麥擱亂
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 獨家》豬哥亮病逝 享壽70歲
- 債主變恩公！豬哥亮楊登魁2家人債情大糾葛
- 黃西田 願豬哥亮跟神明修行
- 第一季每股獲利1.02元 雲品創同期新高
- （影音）豬哥亮完成移靈儀式 法師幫唸口號
- 男大生罹怪病一睡半個月 發病致性慾高漲狂自慰
- 夫妻關係百百種 申報方式大不同
- 2米直徑大蛋糕 高雄鮮果烘焙
- 林依晨母親節心有餘悸 不當推拿害媽中風
- 糾結18年…豬哥亮癌逝 謝金燕悲痛萬分
- 為電影拖慢療程 醫師：豬哥亮睡夢中辭世
- （桃園）垃圾泡水 宇鴻焚化廠飄惡臭
- 治安大漏洞》境管詐欺犯 改名換身分證號 大方出入境
- 本想提豬哥亮拿金馬獎 朱延平：他是台灣國寶
- 馬德里網賽納達爾5度摘冠 本季紅土全勝
- 巴克禮公園》生態池遭「設網捕魚」 害23烏龜溺斃
- 分隊門口 8消防員幫警妻接生
- 那瑪夏推深度遊 市府改善3特色部落道路
- 自由共和國》姜皇池／WHA大門又開了
- 北韓又射彈 聯合國安理會將會商
- 「當律師還說不是法律專家」 謝祖武、謝震武傻傻分不清
- 〈熱門族群〉成立20週年又推新機 宏達電演出慶祝行情?
- 豬哥亮逝世 高凌風之子：又失去一個爸
- 水石有機書店 閒置廠房變客棧
- 吳念真自嘲好「肝」苦 談林奕含難掩激動
- 陳立宏消瘦坐輪椅 吞嚥困難
- 英美研究人員聯手 擋下大規模病毒網攻
- 柯家豪驚傳身亡中國 肉身跳出喊這句話
- 潮境保育區慶週歲 親子放流魚苗
- 縱橫演藝圈40餘年 「豬哥亮」名字是這樣來的...
- 自由廣場》（澄社評論）遠離佛地魔
- 台股開盤下跌8.54點 報9978.28點
- 「釣蝦」跳出來 悍將克中信天敵
- 版畫變身「壁畫」 新市圖館「促咪」
- 一國兩制 一國一制 香港只能二選一
- 市售麵濕加工製品抽驗 高市3件違法添加防腐劑
- 民營垃圾車撞安全島 駕駛重傷不治
- 糗翻！賴冠霖愛包遭D社抓包是仿品 台網友大讚好親切
- 「再怎麼吼叫，沒人幫我！」 士兵性侵國一女重判
- 敢呼豬哥亮巴掌的她 嘆「豬一生沒接班人了」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中市爭取產業園區納前瞻計畫 議員籲不分藍綠支持
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分