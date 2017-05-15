柱柱姊恆春拉票談觀光 蘇清泉批馬吳「執政不力」
2017-05-15 13:14
洪秀柱恆春拉票。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國民黨主席洪秀柱今天南下恆春半島及枋寮造勢，在屏縣黨部主委蘇清泉及恆春黨部主委尤史典陪同，吸引數百當地黨員前往相挺，洪秀柱強調「講真話，改變黨內政治生態」，蘇清泉則重砲痛批「政權是總統、副總統執政不力輸的，跟洪秀柱何干，公平正義何在！」
恆春半島近年觀光慘澹，洪秀柱強調，墾丁是很棒的觀光地區，因為蔡政府兩岸關係不佳，加上整體言論批評中客，造成對岸觀光客不來，拒絕台灣盛產蔬果進口，造成目前經濟慘況，天天都有各行業上街頭抗議。
「站在巨人肩膀上搭他便車，除了賺中國市場，也能賺進全世界的錢。」洪秀柱針對一再堅持的「兩岸和平協議」指出，兩岸仍未解除或終結敵對關係，必須更進一步與對岸簽訂和平協議，透過明文規範來確認穩定關係，台灣才能好好拼經濟。
針對人頭黨員傳聞，洪秀柱說，各陣營曾派代表協商，但黨章並沒有具體規定，最後透過電話進行抽查，如對方不知道是否入黨、繳黨費則立刻刪除資格，但整體效果有限，但如對方明確答覆有入黨，黨內確實難以認定對方是否是人頭，未來可能得透過修改黨章改善。
為了拉抬黨員氣勢，屏縣黨部主委蘇清泉發言指出，國民黨政權是因為總統、副總統執政不力輸的，如今卻有人怪罪擔任主席的洪秀柱，真的是「干她屁事！公平正義何在！」重砲言論也引發現場如雷掌聲，頗有與日前南下拉票的吳敦義一別苗頭意味。
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