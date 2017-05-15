韓國瑜：國民黨不改造 推郭台銘也沒意義

2017-05-15 13:08

〔記者林國賢／雲林報導〕國民黨主席候選人韓國瑜今天拜會雲林縣議會，他指出，國民黨已失「擔頭」，須徹底改造才能重生，只有他順利當選，國民黨才不會陷入分裂危機。

韓國瑜在妻弟縣議員李明哲及多位泛藍議員陪同下，拜會議長沈宗隆尋求支持；沈宗隆表示，韓國瑜是唯一能夠帶領國民黨走出困境，讓國民黨東山再起，更是雲林女婿，人親土親請黨員支持韓國瑜。

韓國瑜表示，投入主席選戰，他才發現國民黨已經非常虛弱，失去膽量，必須徹底改變，才能重生，「否則2018、2020不管是推郭台銘、林青霞都沒有意義」，這個黨再不改造死路一條。

韓國瑜指出，他與現場議員一輩子都為台灣這塊土地打拚，在年輕時台灣是亞洲四小龍之首，現在有了歲數了，台灣反而走不出了。

韓國瑜強調，他出身眷村、長期為基層服務，只有他當選國民黨才不會分裂，才有力量為台灣與人民打拚。

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