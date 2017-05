友邦提案邀「台灣」參與WHA 外交部：重點在參與

立法院15日外交及國防委員會,邀外交部政務次長吳志中列席備詢。(記者簡榮豐攝)

2017-05-15 12:59

〔記者呂伊萱/台北報導〕世界衛生大會(WHA)倒數計時,外交部今天公開,我國友邦已向世衛組織(WHO)提案,要求將「邀請台灣以觀察員身分參與世衛大會」提案列入大會議程。朝野立委關切友邦提案是希望用什麼名義邀請台灣?外交部次長吳志中回答表示,提案內容是「台灣」,不過他也強調,名稱都是選項,「重要的是參與」。

外交部今早發布新聞稿表示,已洽請友邦為我向WHO幹事長陳馮富珍提案「台灣以觀察員身分參與世界衛生大會(Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer)」,要求將此案列入本年WHA議程。

立法院外交及國防委員會今邀請外交部等部會,報告「我國青年海外度假打工實施現況與未來之精進作為」,並備質詢。朝野立委關切政府參與WHA相關作為。民進黨立委羅致政特別提到,WHO發言人林德梅耶(Christian Lindmeier)日前表示,台灣能否參與由中國全權決定,羅致政認為這番發言「戳破謊言」,凸顯過去8年我方能參與,「不是台灣做了什麼」,而是中國的決定,我方應對此嚴正抗議,民調也顯示民意支持政府抗議。

外交部回答表示,目前正在規劃於瑞士日內瓦召開國際記者會發聲,且所有周邊會談都是重要政策,不只有最後的參與;羅致政仍建議應該雙頭並進,不只在日內瓦召開國際記者會,國內也應該召開高層級的記者會。時代力量立委林昶佐與國民黨立委呂玉玲則關心友邦遞案所使用的名稱,吳志中回應表示是「台灣」。

林昶佐對此表示,樂見此次不是經過中國,而是經過世界爭取台灣參與WHA的聲音,使用台灣「正大光明」,希望不要是「中華台北」,也盼可直接提案成為組織正式觀察員。呂玉玲則說,過去是使用「中華台北」,現在要求友邦提案用「台灣」?吳志中說明,友邦有自己的選擇,我們不能要求盟邦要做甚麼。提案名稱則都是選項,「重要的是參與」。

呂玉玲也特別關心美國和日本有沒有提案?吳志中則說,每個國家都有不同的國家利益要考量,美國和日本以他們的方式認為最恰當的方式表達支持。我方目前為止還是希望幹事長提出邀請函,目前評估決議案支持度則還是不足。外交部目前也不願透露提案支持的友邦。

將率WHO宣達團前往日內瓦發聲的台灣聯合國協進會對此則表示,協進會一向主張以「台灣」名義參加國際組織,這次官方可以主動出擊,宣達團也會主動跟國際INGO接觸,努力推動以「台灣」名義實質參與國際組織。