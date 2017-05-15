議員要求跳世大運操 柯P：跳舞不是我專長...

台北市長柯文哲今赴議會針對世大運進行專案報告，市議員秦慧珠要求柯文哲在總質詢前學會世大運操，柯文哲回應「跳舞不是我的專長」（記者廖振輝攝）

2017-05-15 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕2017年世界大學運動會將在8月展開，台北市長柯文哲今天前赴議會針對世大運進行專案報告，有媒體報導指出，國民黨市議員秦慧珠在質詢現場播放「世大運操」，要求柯文哲在總質詢前學會，但柯文哲尷尬回應「跳舞不是我的專長」

據《三立新聞》報導，秦慧珠今天在議會質詢時，批評世大運行銷相當失敗，且在議場上播放世大運「Natural High」運動操，並質問柯文哲會不會唱跳？柯文哲坦承說不會，世大運執行長蘇麗瓊也不會，教育局長曾燦金與體育局長鄭芳梵說會跟著跳，但不會唱。

報導也提到，秦慧珠還要求北市府官員動起來跳，曾燦金與鄭芳梵因此動起來跳，但柯文哲沒跟著跳，秦慧珠批評市府宣傳世大運冷冷清清沒感覺，只是自己爽而已，還當場要求柯文哲回去練，要在總質詢展示成果，但柯文哲尷尬回說「跳舞不是我的專長」