勒索病毒來襲 科技部長：台灣防毒反應能力不錯
2017-05-15 13:08
陳良基今表示，台灣對於病毒防治安全的反應能力還不錯，受害情況相對較輕，且科技部內防堵也算順利。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒「WannaCry」目前肆虐全球，台灣被資安網站指名為第二大受災國，科技部長陳良基今日出面表示，台灣對於病毒防治安全的反應能力還不錯，受害情況相對較輕，且科技部內防堵也算順利。
根據《中央社》報導，陳良基今出席「設立單一諮詢窗口 加速生醫原料進口報關程序」記者會，記者在會前詢問勒索病毒目前影響狀況，陳良基提到，目前科技部已對此全面查驗，防堵算順利，但還是針對所有電腦以及較舊的作業系統進行檢查，整體情況還好。
陳良基指出，台灣是被病毒攻擊頻率較高的國家，在使用電腦上也較有經驗，所以民眾對於病毒防護的謹慎程度也較高，在這波被攻擊程度相較全球還算好。陳良基也特別提到，台灣很多民眾在發病毒相關資訊時，都會將如何防範病毒的相關資訊分享到網路，可見大家對電腦病毒防制上有不錯的反應能力。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 中國怎麼了？用台灣早年禁唱民謠為一帶一路「主調」
- 營救李明哲 美眾院邀李妻出席聽證
- 三級機關首長得列政務官 立法院初審通過
- 事業廢棄物無處去 台南議員林宜瑾：工業區應設處理設施
- 無理杯葛前瞻惹議！高市民進黨團：麥擱亂
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 獨家》豬哥亮病逝 享壽70歲
- 債主變恩公！豬哥亮楊登魁2家人債情大糾葛
- 黃西田 願豬哥亮跟神明修行
- 第一季每股獲利1.02元 雲品創同期新高
- （影音）豬哥亮完成移靈儀式 法師幫唸口號
- 男大生罹怪病一睡半個月 發病致性慾高漲狂自慰
- 夫妻關係百百種 申報方式大不同
- 2米直徑大蛋糕 高雄鮮果烘焙
- 林依晨母親節心有餘悸 不當推拿害媽中風
- 糾結18年…豬哥亮癌逝 謝金燕悲痛萬分
- 為電影拖慢療程 醫師：豬哥亮睡夢中辭世
- （桃園）垃圾泡水 宇鴻焚化廠飄惡臭
- 治安大漏洞》境管詐欺犯 改名換身分證號 大方出入境
- 本想提豬哥亮拿金馬獎 朱延平：他是台灣國寶
- 馬德里網賽納達爾5度摘冠 本季紅土全勝
- 巴克禮公園》生態池遭「設網捕魚」 害23烏龜溺斃
- 分隊門口 8消防員幫警妻接生
- 那瑪夏推深度遊 市府改善3特色部落道路
- 自由共和國》姜皇池／WHA大門又開了
- 北韓又射彈 聯合國安理會將會商
- 「當律師還說不是法律專家」 謝祖武、謝震武傻傻分不清
- 〈熱門族群〉成立20週年又推新機 宏達電演出慶祝行情?
- 豬哥亮逝世 高凌風之子：又失去一個爸
- 水石有機書店 閒置廠房變客棧
- 吳念真自嘲好「肝」苦 談林奕含難掩激動
- 陳立宏消瘦坐輪椅 吞嚥困難
- 英美研究人員聯手 擋下大規模病毒網攻
- 柯家豪驚傳身亡中國 肉身跳出喊這句話
- 潮境保育區慶週歲 親子放流魚苗
- 縱橫演藝圈40餘年 「豬哥亮」名字是這樣來的...
- 自由廣場》（澄社評論）遠離佛地魔
- 台股開盤下跌8.54點 報9978.28點
- 「釣蝦」跳出來 悍將克中信天敵
- 版畫變身「壁畫」 新市圖館「促咪」
- 一國兩制 一國一制 香港只能二選一
- 市售麵濕加工製品抽驗 高市3件違法添加防腐劑
- 民營垃圾車撞安全島 駕駛重傷不治
- 糗翻！賴冠霖愛包遭D社抓包是仿品 台網友大讚好親切
- 「再怎麼吼叫，沒人幫我！」 士兵性侵國一女重判
- 敢呼豬哥亮巴掌的她 嘆「豬一生沒接班人了」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：勒索病毒來襲 科技部長：台灣防毒反應能力不錯
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分