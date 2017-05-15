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勒索病毒來襲 科技部長：台灣防毒反應能力不錯

陳良基今表示，台灣對於病毒防治安全的反應能力還不錯，受害情況相對較輕，且科技部內防堵也算順利。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-15  13:08

〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒「WannaCry」目前肆虐全球，台灣被資安網站指名為第二大受災國，科技部長陳良基今日出面表示，台灣對於病毒防治安全的反應能力還不錯，受害情況相對較輕，且科技部內防堵也算順利。

根據《中央社》報導，陳良基今出席「設立單一諮詢窗口 加速生醫原料進口報關程序」記者會，記者在會前詢問勒索病毒目前影響狀況，陳良基提到，目前科技部已對此全面查驗，防堵算順利，但還是針對所有電腦以及較舊的作業系統進行檢查，整體情況還好。

陳良基指出，台灣是被病毒攻擊頻率較高的國家，在使用電腦上也較有經驗，所以民眾對於病毒防護的謹慎程度也較高，在這波被攻擊程度相較全球還算好。陳良基也特別提到，台灣很多民眾在發病毒相關資訊時，都會將如何防範病毒的相關資訊分享到網路，可見大家對電腦病毒防制上有不錯的反應能力。

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