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藍委杯葛新武器 廖國棟濕紙巾砸主席台

立法院續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠立委爆發激烈推擠衝突，國民黨立委廖國棟過程中自製濕紙巾，丟向主席台。（記者簡榮豐攝）

2017-05-15  12:35

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今日審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，國民黨立委不滿前瞻審查繼續進行，黨團總召廖國棟當場自製濕紙巾丟向主席台，抗議主席邱議瑩應該要停止會議下來協商。

由於民進黨立委動員圍住主席台，廖國棟見狀便拿起衛生紙浸到水杯中，再把沾滿水的紙巾揉成一團，當場變成投手朝主席台多次投擲濕紙巾。廖國棟不滿地表示，他就是要丟主席，還放話之後的協商都要拒簽。

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