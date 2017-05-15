邀扁看世大運適合嗎？ 柯P：法務部會決定

台北市長柯文哲（右）15日赴市議會，針對「2017世大運、臺北市維安政策」進行專案報告並備詢，參觀世大運賽事的服裝、旗幟成為議員質詢焦點，讓柯文哲不好回應，和秘書長蘇麗瓊（左）在台上備詢時面面相覷。（記者廖振輝攝）

2017-05-15 12:25

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今上午赴議會進行「2017世大運、台北市維安政策」專案報告，面對國民黨台北市議員王鴻薇質詢，柯文哲坦言有發世大運邀請函給前總統陳水扁，不過王鴻薇隨即質疑：「適合邀請陳水扁也是受刑人身犯參加開幕式嗎」、「請他（扁）不要參加好不好？」

王鴻薇指出，邀請歷任總統、台北市長參加世大運是對的，但扁仍然是受刑人、保外就醫中，並指柯文哲也有醫生專業，而這場賽事集合大家心力促成，適合邀請扁參加開幕式嗎？

柯文哲說，世大運8月19日登場，柯接著乾笑說，在此之前從5月19日、20日就有一些邀請扁的活動，「反正我不是第一個，前面一定有好幾個。」王鴻薇聽了不滿斥柯：「你麼可以這麼投機！」柯則淡淡回應，這沒辦法。

王鴻薇表示，陳水扁適不適合趴趴走，大家自有定見，但她認為社會多數人無法接受，世大運所有焦點應集合在城市及運動員的榮耀上面，「結果用一個陳水扁會不會來參加，來轉移焦點，適合嗎」、「市長請他（扁）不要來參加好不好？」

柯文哲回應，「我們只有發邀請函，但能不能來，法務部會決定」；還說，「要煩惱事情太多，中國大陸我都已經焦頭爛額。」