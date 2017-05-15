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鄭文燦：前瞻計畫多花點錢在桃園是對的！

2017-05-15  12:14

［記者陳昀／桃園報導］桃園市長鄭文燦上午出席「亞洲・矽谷・桃園會」高峰會時表示，桃園的產業聚落完整、極具發展潛力，且人口不斷成長，「前瞻計畫多花點錢在桃園是對的！」

鄭文燦指出，桃園產業聚落完整，各產業都有完整供應鏈，5加2創新產業在桃園樣樣不缺，而且有很好的ICT、雲端產業基礎，但「亞洲・矽谷」不能只靠桃園，還必須和台北的金融、文創和軟體連結，並結合新竹的半導體和IC設計，才能邁向整體的成功，帶給產業創新更多力量，他說，桃園企業聯合會、台灣股權投資協會的協助，更補足「亞洲・矽谷」在創新投資、金融不足的部分。

鄭文燦表示，桃園也是全台成長人口最快的城市，2年4個月來已增加10萬人，增加速度是全台第一名，不單只是因為福利好，也代表桃園市提供很好的就業、產業投資機會，和不斷進步的生活品質，因此，前瞻計畫多用點錢在桃園是對的，且桃園人繳的稅是所得補助的3倍，對桃園人好一點，也是在幫台灣經濟的火車頭加燃料、繼續前進。

鄭文燦指出，桃園的企業大多對「亞洲・矽谷」很支持、很期待，雖然矽谷沒辦法複製，但創新生態、研發投入、人才交流和資金引進是可以效法的，而且涵蓋的產業發展相當廣泛，每個產業都能有一席之地，像是智慧物流、智慧醫療等應用。

他另提到，桃園市入圍ICF全球智慧城市前7強，6月要到紐約參加評比，希望能有更好成績，這也代表台灣有這樣的潛力受到肯定。

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  • 鄭文燦說，前瞻計畫多花點錢在桃園是對的！（記者陳昀攝）

    鄭文燦說，前瞻計畫多花點錢在桃園是對的！（記者陳昀攝）

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